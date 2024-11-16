Таксисты начали брать доплату с тюменцев за перевозку детей

Posted 16 ноября, 09:16
Published 16 ноября, 09:16
Modified 16 ноября, 09:16
Updated 16 ноября, 09:16
«Я поймала такси возле железнодорожного вокзала и села в машину с ребенком. Выяснилось, что у водителя нет детского кресла. Но он согласился нас отвезти при условии доплаты 300 рублей», — рассказала Ура.Ру одна из жительниц Тюмени.
В аналогичную ситуацию попал еще один тюменец — оформляя заказ через приложение, он не указал, что едет с 2-летним ребенком. В итоге водитель потребовал с него доплатить дополнительно 250 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени таксисты придумали новый вид заработка — за предоставление определенных услуг (от зарядки телефона до музыкального сопровождения) они начали брать дополнительную плату с пассажиров. В среднем она составляет от 50 до 100 рублей.