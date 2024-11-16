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Posted 16 ноября, 09:16

Published 16 ноября, 09:16

Modified 16 ноября, 09:16

Updated 16 ноября, 09:16

Таксисты начали брать доплату с тюменцев за перевозку детей

Таксисты начали брать доплату с тюменцев за перевозку детей

16 ноября 2024, 09:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
По словам горожан, «стоимость» услуги варьируется в пределах 250-300 рублей. Денежные средства с пассажиров с детьми берут в том случае, если клиенты забывают указать в заказе, что требуется детское кресло.
«Я поймала такси возле железнодорожного вокзала и села в машину с ребенком. Выяснилось, что у водителя нет детского кресла. Но он согласился нас отвезти при условии доплаты 300 рублей», — рассказала Ура.Ру одна из жительниц Тюмени.

В аналогичную ситуацию попал еще один тюменец — оформляя заказ через приложение, он не указал, что едет с 2-летним ребенком. В итоге водитель потребовал с него доплатить дополнительно 250 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени таксисты придумали новый вид заработка — за предоставление определенных услуг (от зарядки телефона до музыкального сопровождения) они начали брать дополнительную плату с пассажиров. В среднем она составляет от 50 до 100 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Такси#Пассажирские перевозки
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