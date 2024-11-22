«Припарковать свое ведро до вечера». Штрафы за платные парковки возмутили тюменцев

Водитель раздосадован тем, что его земляки ежедневно и безнаказанно нарушают ПДД, но штрафы приходят именно тому, кто регулярно отправляет деньги за парковку в казну. Итого за месяц у тюменца вышло штрафов на 7,5 тыс рублей. В конце поста автор пошутил (или нет?) о том, что теперь будет стоять не на платной парковке, а бесплатно под знаком «остановка запрещена», мол все равно никому до этого дела нет.