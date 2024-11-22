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Posted 22 ноября, 04:12

Published 22 ноября, 04:12

Modified 22 ноября, 04:14

Updated 22 ноября, 04:14

Тюменцы поспорили из-за штрафов за платные парковки

«Припарковать свое ведро до вечера». Штрафы за платные парковки возмутили тюменцев

22 ноября 2024, 04:12
Фото: 1MI.

Тюменцы поспорили из-за штрафов за платные парковки

В социальных сетях тюменцы активно обсуждают местные платные парковки. Проблема заключается в том, что в силу загруженности люди иногда забывают оплатить уже зарегистрированную парковку. За это им приходят огромные штрафы.
«Но если ты, будучи законопослушным гражданином, забудешь оплатить парковку, которую ты сам зарегистрировал — получишь штраф 2,5 тыс рублей. При этом ты можешь месяцами каждый день вставать и оплачивать. Один день забыл — держи», — пожаловался подписчик паблика «ЧС Тюмень» в сети «ВК».

Далее в посте мужчина сам предлагает варианты решения проблемы. Во-первых, автосписание с карты, которая привязана в приложении. Во-вторых, введение абонементов на парковку в рабочие дни для активных пользователей.

Водитель раздосадован тем, что его земляки ежедневно и безнаказанно нарушают ПДД, но штрафы приходят именно тому, кто регулярно отправляет деньги за парковку в казну. Итого за месяц у тюменца вышло штрафов на 7,5 тыс рублей. В конце поста автор пошутил (или нет?) о том, что теперь будет стоять не на платной парковке, а бесплатно под знаком «остановка запрещена», мол все равно никому до этого дела нет.

В комментариях многие тюменцы поддержали автора. Подтвердили и хаос на дорогах, и человеческий фактор — забывчивость.

«Да ладно, у меня еще веселее было, забыл сразу включить парковку, включил через 35 минут. Уехал, забыл снять с парковки. В итоге в 18.00 парковка закончилась, я заплатил за полдня парковки, хотя машина всего часа 3 стояла, а потом еще и штраф пришел, за эти 35 минут не активированной парковки, оспорить не успел. Пришлось платить и штраф».

В качестве уже третьего варианта решения проблемы одна из читательниц предложила сделать возможность постоплаты за парковку в течение нескольких суток:

«Действительно, бывает забудешь оплатить, а спохватился на следующий день».

Штрафы вынуждены оплачивать не только забывчивые пользователи:

«О, а еще знаете, я оплатила парковку на час! И, внимание, задержалась на 15 минут … мне прилетает штраф 2500 … Причем я не специально задержалась с работы, ведь всякое бывает».

Однако нашлось и немало тех, кто выступил против такого ежедневного использования парковок:

«Цель была изначально разгрузить центр от офисников, которые на 8 часов свои повозки ставят. А кто по делам приезжает, им тупо негде было встать. Сейчас опять днем трудно поставить, несмотря на платку, поэтому надо еще ценник поднять».
«А в чем прикол — приехать утром, припарковать свое ведро до вечера, а потом уехать?»

Таким образом, возник спор о том, для кого вообще эти парковки: часть тюменцев считает, что платные парковки созданы для тех, кто приехал в центр по делам, а «офисникам» необходимо выходить пораньше и ехать на общественном транспорте. Вторая часть с ними не согласна и считает, что всё как раз-таки должно быть наоборот.

В итоге комментаторы пришли к выводу, что платные парковки, в любом случае, сделаны для собирания денег, а не для удобства, и никакие разумные предложения по оптимизации не помогут.

«Приложение делает всё, чтобы довести срок до штрафа. Разработано так»,
«Одни нули в глазах, на остальное ровно», — подытожили тюменцы.
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Недавно мы сообщили, что администрация города все же планирует ввести абонементы на пользование платными парковками. Проект находится на рассмотрении в Главном управлении строительства.

#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Штрафы#Парковки#Оплата парковки#Забывчивость
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