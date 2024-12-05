Желтый уровень опасности объявили в Тюменской области

Posted 5 декабря, 06:34
Published 5 декабря, 06:34
Modified 5 декабря, 06:36
Updated 5 декабря, 06:36
В Тюмени сегодня с раннего утра идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха составит -3…-2. В пятницу, 6 декабря, осадков не ожидается, метеорологи прогнозируют небольшой понижение температуры воздуха — до -5…-6.
На юге Тюменской области в пятницу ожидаются небольшой снег, -6…-11 днем и до -8…-13 в ночные часы В субботу, 7 декабря, похолодает до -8…-19, осадки маловероятны, но ожидается гололед.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой зимой температура воздуха превысит климатическую норму на 3 градуса. Средняя температура зимнего сезона в областной столице составит -10,6 градусов.