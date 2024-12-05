Желтый уровень опасности объявили в Тюменской области

В Тюмени сегодня с раннего утра идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха составит -3…-2. В пятницу, 6 декабря, осадков не ожидается, метеорологи прогнозируют небольшой понижение температуры воздуха — до -5…-6.