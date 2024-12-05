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Posted 5 декабря, 06:34

Published 5 декабря, 06:34

Modified 5 декабря, 06:36

Updated 5 декабря, 06:36

Желтый уровень опасности объявили в Тюменской области из-за ледяного дождя

Желтый уровень опасности объявили в Тюменской области

5 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI.

Желтый уровень опасности объявили в Тюменской области из-за ледяного дождя

Соответствующее предупреждение опубликовал Росгидрометцентр в связи с ухудшением погодных условий на юге региона. По прогнозам метеорологов, ожидаются ледяной дождь, обледенение. Предупреждение действует до конца дня четверга.

В Тюмени сегодня с раннего утра идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха составит -3…-2. В пятницу, 6 декабря, осадков не ожидается, метеорологи прогнозируют небольшой понижение температуры воздуха — до -5…-6.

На юге Тюменской области в пятницу ожидаются небольшой снег, -6…-11 днем и до -8…-13 в ночные часы В субботу, 7 декабря, похолодает до -8…-19, осадки маловероятны, но ожидается гололед.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой зимой температура воздуха превысит климатическую норму на 3 градуса. Средняя температура зимнего сезона в областной столице составит -10,6 градусов.

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