Открытие медцентра за миллиард рублей перенесли в Тюмени

Напомним, впервые о строительстве крупной многопрофильной клиники в Тюмени на 130 посещений в год заговорили в 2021 году. В 2023 году появилась информация о том, что представители компании «Медскан» уже выбрали три земельных участках для строительства нового медучреждения стоимостью порядка 1 миллиарда рублей.