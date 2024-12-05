Открытие медцентра за миллиард рублей перенесли в Тюмени

Posted 5 декабря, 07:03
Published 5 декабря, 07:03
Modified 5 декабря, 07:05
Updated 5 декабря, 07:05
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, на данный момент специалисты проводят работы по актуализации проекта, ведут поиск партнеров, которые займутся строительством здания, пишет DK.RU.
Напомним, впервые о строительстве крупной многопрофильной клиники в Тюмени на 130 посещений в год заговорили в 2021 году. В 2023 году появилась информация о том, что представители компании «Медскан» уже выбрали три земельных участках для строительства нового медучреждения стоимостью порядка 1 миллиарда рублей.
Сообщалось, что площадь здания составит более 5 тысяч квадратных метров — на территории расположатся отделения лучевой терапии, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, детская и взрослая поликлиники, дневной и круглосуточный стационар с операционными.
В информцентре правительства Тюменской области в апреле 2023 года отмечали, что инвестор в ближайшее время определится с выбором земельного участка под строительство, после чего начнутся работы по возведению.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году в поселках Богандинский и Винзили будут открыты филиал поликлиники Областной больницы и Областной клинической психиатрической больницы. В 2026 году новое лечебное учреждение начнет работать в Ишиме.