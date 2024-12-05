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Posted 5 декабря, 07:03

Published 5 декабря, 07:03

Modified 5 декабря, 07:05

Updated 5 декабря, 07:05

В Тюмени перенесли открытие многопрофильной клиники ГК «Медскан»

Открытие медцентра за миллиард рублей перенесли в Тюмени

5 декабря 2024, 07:03
Фото: 1MI.

В Тюмени перенесли открытие многопрофильной клиники ГК «Медскан»

Сюжет
Строительство
Медицинское учреждение планировали открыть до конца этого года. Однако в настоящее время еще даже не выделен участок под строительство клиники, соответственно работы по ее возведению также не начаты.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, на данный момент специалисты проводят работы по актуализации проекта, ведут поиск партнеров, которые займутся строительством здания, пишет DK.RU.

Напомним, впервые о строительстве крупной многопрофильной клиники в Тюмени на 130 посещений в год заговорили в 2021 году. В 2023 году появилась информация о том, что представители компании «Медскан» уже выбрали три земельных участках для строительства нового медучреждения стоимостью порядка 1 миллиарда рублей.

Сообщалось, что площадь здания составит более 5 тысяч квадратных метров — на территории расположатся отделения лучевой терапии, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, детская и взрослая поликлиники, дневной и круглосуточный стационар с операционными.

В информцентре правительства Тюменской области в апреле 2023 года отмечали, что инвестор в ближайшее время определится с выбором земельного участка под строительство, после чего начнутся работы по возведению.

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