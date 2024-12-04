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Posted 4 декабря, 05:47

Published 4 декабря, 05:47

Modified 4 декабря, 06:55

Updated 4 декабря, 06:55

Тюменцам стало жалко нелегальных уличных торговцев.

«Бабушку жалко»: тюменцы вступились за нелегальных торговцев

4 декабря 2024, 05:47
Фото: 1MI. Тюменцам стало жалко нелегальных уличных торговцев.

Тюменцам стало жалко нелегальных уличных торговцев

В Тюмени продолжаются рейды по местам стихийной торговли. В администрации города сообщили, что борьба идет эффективно, однако некоторым жителям стало жалко торгующих на улице бабушек.

В администрации Тюмени сообщают, что точек стихийной торговли в городе становится все меньше. Так, в прошлом году за 11 месяцев было составлено 1130 протоколов, в этом году — 760. За последнюю неделю в Тюмени было выявлено 16 нарушений, специалисты изъяли 24,8 кг рыбы и 265 единиц трикотажных изделий.

Несанкционированная торговля в ТюмениНесанкционированная торговля в Тюмени
Несанкционированная торговля в ТюмениНесанкционированная торговля в Тюмени
Несанкционированная торговля в Тюмени. Фото: Тюмень — наш дом

Однако не все тюменцы ликовали, узнав, что нарушители получили наказание. Многие оценивали это известие с тяжелым сердцем.

«Бедные пенсионеры торгующие на улицах нисколько не смущают меня, мне жаль их», — написал тюменец Алексей Лященко.
«Тем более при таких пенсиях, попробуй выживи», — добавляет Наталья Крюкова.

Другие тюменцы отмечали, что бабушки могут пойти к лоткам «Продаем свое» и там законно реализовывать трикотаж. Приверженцы этой точки зрения выступают против неказистых лотков на городских улицах. Отчасти с этим согласен и урбанист Марсель Фаттахов, он считает, что запреты и рейды все же не так эффективны и властям стоит сконцентрироваться на создании законных условий для торговцев.

«В большинстве случаев запреты не приносят желаемого результата. Необходимо создавать условия, которые будут способствовать решению проблемы. Например, можно сделать так, чтобы традиционные места для размещения торговых объектов стали более упорядоченными. Однако важно также обеспечить их расположение таким образом, чтобы они не создавали неудобств для пешеходов, но при этом были удобны для всех и гармонично вписывались в окружающую среду», — поделился Фаттахов с «Нашим городом».

Отметим, что тюменцы выступали только в защиту бабушек, продававших трикотаж. Горожан, которые бы встали на защиту торговцев рыбой пока не нашлось.

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