«Бабушку жалко»: тюменцы вступились за нелегальных торговцев

В большинстве случаев запреты не приносят желаемого результата. Необходимо создавать условия, которые будут способствовать решению проблемы.

Например, можно сделать так, чтобы традиционные места для размещения торговых объектов стали более упорядоченными. Однако важно также обеспечить их расположение таким образом, чтобы они не создавали неудобств для пешеходов, но при этом были удобны для всех и гармонично вписывались в окружающую среду