В Тюмени ликвидировали шесть стихийных рынков. Там торговали опасной рыбой

Posted 19 ноября, 04:53
Published 19 ноября, 04:53
Modified 19 ноября, 04:55
Updated 19 ноября, 04:55
Также торговцам пришлось отдать свыше 540 штук различных трикотажных изделий и оптики.
Рейды по точкам несанкционированной торговли были проведены с 5 по 17 ноября. Всего сотрудники полиции составили в отношении бизнесменов 13 административных протоколов, было ликвидировано шесть стихийных рынков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют увеличить штрафы за несанкционированную уличную торговлю в два раза. На сегодняшний день размер штрафа за торговлю в неустановленных местах составляет 3 тысячи рублей, а при повторном нарушении — 5 тысяч рублей.