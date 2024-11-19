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Posted 19 ноября, 04:53

Published 19 ноября, 04:53

Modified 19 ноября, 04:55

Updated 19 ноября, 04:55

У уличных торговцев в Тюмени изъяли 87 килограммов продуктов

В Тюмени ликвидировали шесть стихийных рынков. Там торговали опасной рыбой

19 ноября 2024, 04:53
Фото: Администрация Тюмени.

У уличных торговцев в Тюмени изъяли 87 килограммов продуктов

Более 85 килограммов рыбы, орехов и меда изъяли у уличных торговцев в Тюмени сотрудники департамента потребительского рынка и полиции. На продукты питания у продавцов не было подтверждающих их безопасность документов.

Также торговцам пришлось отдать свыше 540 штук различных трикотажных изделий и оптики.

Фото: Администрация Тюмени

Рейды по точкам несанкционированной торговли были проведены с 5 по 17 ноября. Всего сотрудники полиции составили в отношении бизнесменов 13 административных протоколов, было ликвидировано шесть стихийных рынков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют увеличить штрафы за несанкционированную уличную торговлю в два раза. На сегодняшний день размер штрафа за торговлю в неустановленных местах составляет 3 тысячи рублей, а при повторном нарушении — 5 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Административное дело#Новости тюмени#Продукты#Торговля#Рейды#Несанкционированная торговля
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