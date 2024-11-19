В Тюмени ликвидировали шесть стихийных рынков. Там торговали опасной рыбой

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют увеличить штрафы за несанкционированную уличную торговлю в два раза. На сегодняшний день размер штрафа за торговлю в неустановленных местах составляет 3 тысячи рублей, а при повторном нарушении — 5 тысяч рублей.