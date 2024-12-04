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Posted 4 декабря, 04:00

Published 4 декабря, 04:00

Modified 4 декабря, 04:00

Updated 4 декабря, 04:00

В Тюмени выросли цены на новогодние елки.

Ёлки-палки — 50 тысяч! Во сколько тюменцам обойдутся новогодние ели?

4 декабря 2024, 04:00
Фото: 1MI. В Тюмени выросли цены на новогодние елки.

В Тюмени выросли цены на новогодние елки

Сюжет
Новый год
С начала декабря многие тюменцы уже украшают свои дома и достают из закромов запылившиеся игрушки и мишуру. Везет тем, у кого елка осталась в приличном виде с прошлого года, так как в этом году для покупки главного новогоднего украшения придется серьезно раскошелиться.

Ёлка растет в цене

В 2024 году в Тюмени стоимость новогодних елок, как живых, так и искусственных, выросла, что связано с общими экономическими тенденциями, говорит экономист Ирина Меняйлова.

«Наибольшие расходы приходятся на логистику, это касается как живых елок, многие из которых везут из-за рубежа, так и искусственных, материалы которых также завязаны на импорте. К тому же в итоговую стоимость закладываются и колебания курса валют», — говорит специалист.

В прошлом году искусственные елки в Тюмени стоили от 3 тысяч рублей. Сейчас приличный вариант за такую цену уже не найти. Цена возросла примерно на 10-20% в зависимости от сегмента.

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Сколько стоят ёлки в Тюмени?

В 2024 году стоимость искусственных ёлок варьируется в зависимости от их типа, размера и качества. В Тюмени наиболее популярны литые ели и модели из ПВХ, которые отличаются высокой реалистичностью и долговечностью, об этом «Нашему городу» рассказала консультант магазина праздничных товаров в Тюмени Алина Головина.

«Подобрать вариант можно почти на любой бюджет. Для кого-то важен лишь факт того, что елка будет, к тому же какие-то огрехи можно закрыть украшениями. А кто-то хочет, чтобы все было как на картинке, и ценит более реалистичные и „богатые“ объемами модели», — говорит сотрудница.

Бюджетные модели. Искусственные ёлки из ПВХ с простой конструкцией и минимальным количеством веток стоят в среднем от 3 500 до 5 000 рублей за 170-180 сантиметров. Такие часто берут в офисы или закупают для мероприятий. Обычно они выглядят не особо реалистично, но все же симпатично.

Модели средней ценовой категории. Литые ёлки с более реалистичной хвоей и устойчивым каркасом обойдутся от 6 000 до 15 000 рублей. Такие модели легко собираются, имеют разборную конструкцию и подходят для украшения большими игрушками​.

Премиум-сегмент. Высококачественные литые ели с реалистичной густотой, светодиодной подсветкой и дополнительными элементами декора стоят от 20 000 рублей и выше. Например, популярные модели высотой 2-2,5 метра могут достигать 50 000 рублей и выше.

Стоимость елок в Тюмени варьируется от 2000 до 50000 рублей.Стоимость елок в Тюмени варьируется от 2000 до 50000 рублей.
Стоимость елок в Тюмени варьируется от 2000 до 50000 рублей.. Фото: 1MI

Натуральная елка значительно дешевле, хоть и удорожание в этом сегменте может достигать 20%. На повышение стоимости влияют такие факторы, как инфляция, рост цен на топливо, аренду складов, а также увеличение зарплат у заготовителей.

В питомниках, где уже активно оформляют предзаказы на живые елки, стоимость деревьев составляет от 1500 до 4000 рублей в зависимости от размера и породы дерева. Например, пихты, известные своей долговечностью и густотой ветвей, стоят дороже. Лапник для декорации можно приобрести за 500-1000 рублей, небольшие сосны в 150-180 сантиметров стоят около 2500 рублей.

Кстати, в этом году елочные базары откроются позже. В прошлом году тюменцы могли купить на улицах живые ёлочки с 10 декабря, но в этом году продажи начнутся только 18 декабря, когда в городе откроются новогодние ярмарки.

Напомним, что традиционно живые елки в Тюмени продают на улицах Республики и Московский тракт, в скверах Депутатов и Молодежном, в Комсомольском парке, на бульваре Шаимский, а также у пруда Южный. Также елочные базары часто расположены возле крупных торговых центров.

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Как выбрать елку

Несмотря на рост цен, за небольшую сумму в Тюмени все же можно купить приличную ёлку, нужно только знать, как ее выбирать. Например, если вы хотите живую ель, то:

  • Проверяйте свежесть хвои: она должна быть упругой и не осыпаться при легком встряхивании.
  • Покупайте только на официальных елочных базарах или у проверенных поставщиков, чтобы избежать покупки деревьев, вырубленных нелегально.

Если-де вам по душе искусственная ёлочка, то:

  • Проверьте сертификаты качества, чтобы избежать вредных материалов.
  • Обращайте внимание на долговечность конструкции: металлические основания и устойчивые ветви предпочтительны.

Для экономии можно рассмотреть покупку компактных деревьев или веток для украшения, а также использовать прошлогоднюю искусственную елку. Желающие украсить дом без крупных затрат могут найти бюджетные предложения в интернет-магазинах и на локальных ярмарках​.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что агентство недвижимости «Этажи» расторгло за последние два месяца партнерские отношения с 200 риелторами. Причиной массовых расторжений контрактов стало повышение ключевой ставки.

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