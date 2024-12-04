Снега не будет? Синоптики рассказали, когда в Тюмень придет настоящая зима

Posted 4 декабря, 05:14
Published 4 декабря, 05:14
Modified 4 декабря, 05:14
Updated 4 декабря, 05:14
Согласно статистическим данным за период с 1991 по 2020 год, средняя температура декабря в Тюмени должна составлять около -13 градусов. Однако в Тюмени сейчас держится температура около 0 градусов. Например, 4 декабря отклонение от нормы достигло 12 градусов. По прогнозам тюменского синоптика Ильи Винштейна, до середины месяца существенного похолодания не ожидается.
В Тюмени пока не стоит ожидать обильных снегопадов, хотя температура воздуха все же понизится к середине месяца. Как сообщила метеоролог Лидия Кашина, до 15–20 декабря существенных осадков в городе не ожидается. Причина такой необычно теплой и малоснежной погоды кроется в антициклоне, который оказывает влияние на погоду в Сибири и на Урале.
«По предварительным прогнозам можно сказать, что декабрь вряд ли отличится обильными снегопадами. Их можно ожидать в январе, причем в ярком проявлении», — рассказала «Нашему городу» специалист.
Также синоптики прогнозируют, что январь и февраль будут особенно морозными.
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