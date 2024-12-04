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Posted 4 декабря, 05:14

Published 4 декабря, 05:14

Modified 4 декабря, 05:14

Updated 4 декабря, 05:14

Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернутся снег и морозы.

Снега не будет? Синоптики рассказали, когда в Тюмень придет настоящая зима

4 декабря 2024, 05:14
Фото: 1MI. Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернутся снег и морозы.

Синоптики назвали причину декабрьского аномального тепла в Тюмени

Сегодня, 4-го декабря температура воздуха в Тюмени ожидается на 12℃ выше нормы. Старый снег на улицах уже почти растаял, а прогноз пока не радует осадками. Когда в Тюмени ждать «настоящей» зимы и придет ли она вообще?

Согласно статистическим данным за период с 1991 по 2020 год, средняя температура декабря в Тюмени должна составлять около -13 градусов. Однако в Тюмени сейчас держится температура около 0 градусов. Например, 4 декабря отклонение от нормы достигло 12 градусов. По прогнозам тюменского синоптика Ильи Винштейна, до середины месяца существенного похолодания не ожидается.

Погода на декабрь 2024 года в Тюмени.Погода на декабрь 2024 года в Тюмени.
Погода на декабрь 2024 года в Тюмени.. Фото: Илья Винштейн

В Тюмени пока не стоит ожидать обильных снегопадов, хотя температура воздуха все же понизится к середине месяца. Как сообщила метеоролог Лидия Кашина, до 15–20 декабря существенных осадков в городе не ожидается. Причина такой необычно теплой и малоснежной погоды кроется в антициклоне, который оказывает влияние на погоду в Сибири и на Урале.

«По предварительным прогнозам можно сказать, что декабрь вряд ли отличится обильными снегопадами. Их можно ожидать в январе, причем в ярком проявлении», — рассказала «Нашему городу» специалист.

Также синоптики прогнозируют, что январь и февраль будут особенно морозными.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени выросли цены на натуральные и искусственные ёлки. Сколько они сейчас стоят?

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