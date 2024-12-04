Снега не будет? Синоптики рассказали, когда в Тюмень придет настоящая зима

В Тюмени пока не стоит ожидать обильных снегопадов, хотя температура воздуха все же понизится к середине месяца. Как сообщила метеоролог Лидия Кашина, до 15–20 декабря существенных осадков в городе не ожидается. Причина такой необычно теплой и малоснежной погоды кроется в антициклоне, который оказывает влияние на погоду в Сибири и на Урале.