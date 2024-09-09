nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Розничная торговля

Выбрать дату
2024
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
9 сентября, 05:56
Молодые предприниматели Урала предпочитают открывать бизнес в сфере ПО
26 июля, 07:01
Продажу алкоголя в общепите хотят ограничить в Тюменской области
Ограничения будут касаться заведений, расположенных возле жилых домов. В законопроекте предусмотрены и некоторые исключения.
3 июля, 08:53
Тюменская область вошла в ТОП-10 по количеству предпринимателей-клиентов ВТБ
28 февраля, 13:14
2023
Тюменцы оставили в магазинах около 80 млрд рублей
Тюменьстат разместил новую информацию про оборот розничной торговли в регионе. За период январь — февраль 2023 года местные покупатели оставили кассирам в Тюменской области 78 млрд 606 млн рублей. Об этом сообщили в ведомстве.
16 апреля 2023, 16:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика