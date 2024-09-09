Розничная торговля

Тюменцы оставили в магазинах около 80 млрд рублей

Тюменьстат разместил новую информацию про оборот розничной торговли в регионе. За период январь — февраль 2023 года местные покупатели оставили кассирам в Тюменской области 78 млрд 606 млн рублей. Об этом сообщили в ведомстве.