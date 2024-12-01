Тюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году

Как пояснила HR бизнес-партнер АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Елена Стрижкова, чем больше рабочих будней в месяце, тем меньше разница между зарплатой и отпускными. Соответственно в такие месяцы выгоднее брать отпуск.