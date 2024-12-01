Тюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году

Posted 1 декабря, 11:31
Published 1 декабря, 11:31
Modified 1 декабря, 11:33
Updated 1 декабря, 11:33
Как пояснила HR бизнес-партнер АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Елена Стрижкова, чем больше рабочих будней в месяце, тем меньше разница между зарплатой и отпускными. Соответственно в такие месяцы выгоднее брать отпуск.
По словам директора по коммуникациями сервиса путешествий МТС Travel Сергея Становкина, также в 2025 году тюменцам выгодно будет брать отпуск в апреле, сентябре, декабре, на которые придется по 22 рабочих дня.
Самым невыгодным для отпуска станет январь, так как в нем будет всего 17 рабочих дней. Далее следуют май, июнь и ноябрь, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце этого года тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя. Рабочим днем станет суббота, 28 декабря, из-за переноса выходного дня на понедельник, 30 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года включительно.