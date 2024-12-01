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Posted 1 декабря, 11:31

Published 1 декабря, 11:31

Modified 1 декабря, 11:33

Updated 1 декабря, 11:33

Тюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году

Тюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году

1 декабря 2024, 11:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Отдых
Самыми экономически выгодными для отдыха в следующем году станут июль и октябрь, на которые приходится по 23 рабочих дня.

Как пояснила HR бизнес-партнер АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Елена Стрижкова, чем больше рабочих будней в месяце, тем меньше разница между зарплатой и отпускными. Соответственно в такие месяцы выгоднее брать отпуск.

По словам директора по коммуникациями сервиса путешествий МТС Travel Сергея Становкина, также в 2025 году тюменцам выгодно будет брать отпуск в апреле, сентябре, декабре, на которые придется по 22 рабочих дня.

Самым невыгодным для отпуска станет январь, так как в нем будет всего 17 рабочих дней. Далее следуют май, июнь и ноябрь, пишет РБК Тюмень.

Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году
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Ранее «Наш Город» писал, что в конце этого года тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя. Рабочим днем станет суббота, 28 декабря, из-за переноса выходного дня на понедельник, 30 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года включительно.

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