В Тюмени мировому судье отказали в миллионной выплате

В страховой компании пришли к выводу, что игра в мини-футбол никак не связана с профессиональной деятельностью пострадавшего. В итоге судья выдвинул новые требования к страховщикам — к сумме страховой выплаты добавилась неустойка в размере 2,8 миллиона рублей и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.