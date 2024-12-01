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Posted 1 декабря, 11:01

Published 1 декабря, 11:01

Modified 1 декабря, 11:04

Updated 1 декабря, 11:04

В Тюмени мировому судье отказали в миллионной выплате

В Тюмени мировому судье отказали в миллионной выплате

1 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Мужчина пытался отсудить у страховой компании компенсацию в размере более 1 миллиона рублей за падение и травмы, полученные во время матча по мини-футболу среди госслужащих.

Однако получил отказ, несмотря на заключенный со страховой фирмой договор. Согласно контракту в случае причинения судье телесных повреждений, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, которые бы исключали дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, страховщики были обязан выплатить компенсацию в размере 12 ежемесячных денежных окладов, то есть 1,3 миллиона рублей.

В страховой компании пришли к выводу, что игра в мини-футбол никак не связана с профессиональной деятельностью пострадавшего. В итоге судья выдвинул новые требования к страховщикам — к сумме страховой выплаты добавилась неустойка в размере 2,8 миллиона рублей и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Споры продолжались в течение полугода. Суд вынес решение отказать в удовлетворении требований мирового судьи, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дочка «Роснефти» по ошибке перечислила одному из сотрудников 7,8 миллиона рублей. Большую часть денежных средств компании удало вернуть обратно. 700 тысяч рублей сотрудник отказался отдавать.

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