В Тюменской области ухудшилась эпидситуация

Posted 1 декабря, 10:26
Published 1 декабря, 10:26
Modified 1 декабря, 10:29
Updated 1 декабря, 10:29
По информации оперативного штаба, 66 заболевших коронавирусом тюменцев госпитализировали, летальных случаев не зафиксировано.
В целом по России зарегистрировано 28,9 тысячи заражений COVID-19, 49 человек скончалось. Наиболее сложная ситуация по заболеваемости складывается в Москве (4,9 тысячи заболевших), Санкт-Петербурге (почти 1,9 тысячи заболевших) и Свердловской области (около 1,5 тысячи заболевших).
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе также отмечено увеличение числа заболевших ОРВИ на 2%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за роста числа заболевших простудными заболеваниями на дистанционное обучение перевели более 2,3 тысячи учеников в 79 классах.