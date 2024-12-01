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Posted 1 декабря, 10:26

Published 1 декабря, 10:26

Modified 1 декабря, 10:29

Updated 1 декабря, 10:29

В Тюменской области ухудшилась эпидситуация

В Тюменской области ухудшилась эпидситуация

1 декабря 2024, 10:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
За последнюю неделю число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 647 человек. Для сравнения, месяц назад было зарегистрировано 402 случая заражения COVID-19.

По информации оперативного штаба, 66 заболевших коронавирусом тюменцев госпитализировали, летальных случаев не зафиксировано.

В целом по России зарегистрировано 28,9 тысячи заражений COVID-19, 49 человек скончалось. Наиболее сложная ситуация по заболеваемости складывается в Москве (4,9 тысячи заболевших), Санкт-Петербурге (почти 1,9 тысячи заболевших) и Свердловской области (около 1,5 тысячи заболевших).

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе также отмечено увеличение числа заболевших ОРВИ на 2%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за роста числа заболевших простудными заболеваниями на дистанционное обучение перевели более 2,3 тысячи учеников в 79 классах.

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