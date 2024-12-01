В Тюменской области ухудшилась эпидситуация

В целом по России зарегистрировано 28,9 тысячи заражений COVID-19, 49 человек скончалось. Наиболее сложная ситуация по заболеваемости складывается в Москве (4,9 тысячи заболевших), Санкт-Петербурге (почти 1,9 тысячи заболевших) и Свердловской области (около 1,5 тысячи заболевших).