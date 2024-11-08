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Posted 8 ноября, 09:06

Published 8 ноября, 09:06

Modified 8 ноября, 09:08

Updated 8 ноября, 09:08

В конце года россиян ожидает еще одна длинная рабочая неделя

Снова шестидневка! В конце года россиян ожидает еще одна длинная рабочая неделя

8 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI.

В конце года россиян ожидает еще одна длинная рабочая неделя

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Новый год
Суббота 28 декабря будет рабочим днем. К сожалению, даже не сокращенным.

В последнюю неделю года жители России будут работать шесть дней: с 23 по 28 декабря.

«Длинная рабочая неделя обусловлена переносом выходного дня субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сообщают «Новые Известия».

Зато на новогодние праздники отводятся целых 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января включительно.

В 2025 году работники также будут отдыхать 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Всего в следующем году нас ожидают 118 выходных дней.

Фото: Производственный календарь на декабрь 2024 года. Фото: Государственная Дума.
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В октябре этого года мы рекомендовали тюменцам не слишком утруждаться во время шестидневной рабочей недели. Некоторые специалисты считают такое решение не особо рациональным и даже вредным для режима труда.

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#Татьяна Курганова#Общество#Россия#Новый год#Рабочая неделя#Выходные
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