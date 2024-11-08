Снова шестидневка! В конце года россиян ожидает еще одна длинная рабочая неделя

Posted 8 ноября, 09:06
Published 8 ноября, 09:06
Modified 8 ноября, 09:08
Updated 8 ноября, 09:08
В последнюю неделю года жители России будут работать шесть дней: с 23 по 28 декабря.
«Длинная рабочая неделя обусловлена переносом выходного дня субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сообщают «Новые Известия».
Зато на новогодние праздники отводятся целых 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января включительно.
В 2025 году работники также будут отдыхать 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, 12 июня и 4 ноября.
Всего в следующем году нас ожидают 118 выходных дней.
В октябре этого года мы рекомендовали тюменцам не слишком утруждаться во время шестидневной рабочей недели. Некоторые специалисты считают такое решение не особо рациональным и даже вредным для режима труда.