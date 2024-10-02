Год релакса: тюменцам рассказали, сколько выходных дней будет в 2025 году

Пожалуй, в апреле и начале мая жителей Тюменской области ожидают самые короткие две рабочие недели в году. Каждая по три дня. Так, сначала уйдем на отдых с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 числа, с четверга по воскресенье.