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Posted 2 октября, 08:42

Published 2 октября, 08:42

Modified 2 октября, 08:44

Updated 2 октября, 08:44

Предстоящие новогодние праздники начнутся на 3 дня раньше.

Год релакса: тюменцам рассказали, сколько выходных дней будет в 2025 году

2 октября 2024, 08:42
Фото: 1MI
Предстоящие новогодние праздники начнутся на 3 дня раньше.

Тюменцам рассказали, на сколько выходных дней будет больше в 2025 году

В следующем месяце тюменцев, как и остальных россиян, ожидает шестидневная рабочая неделя. Так, суббота, 2 ноября, станет рабочей. Но есть хорошая новость: график работы сокращенный, согласно данным производственного календаря.

Соответствующий режим работы устанавливают работодатели на свое усмотрение.

Получается, что выходным днём станет понедельник, 4 ноября, пишут «Новые Известия». При этом законодатели компенсировали рабочей субботой отдых 30 апреля. Напомним, что многие не выходили в этот день во время майских каникул, а теперь пришло время «отработать» длинные выходные.

К слову, предстоящие выходные и удлиненная рабочая неделя связаны с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Получается, что жители Тюменской области будут отдыхать 3 и 4 числа. Но впереди еще новогодние и майские каникулы.

Как отдыхают тюменцы в новогодние каникулы в 2025 году.Как отдыхают тюменцы в новогодние каникулы в 2025 году.
Как отдыхают тюменцы в новогодние каникулы в 2025 году.. Фото: Новые Известия. duma.gov.ru

Как отдыхают тюменцы в новогодние каникулы в 2025 году

Предстоящие новогодние праздники начнутся на 3 дня раньше: с воскресенья, 29 декабря, и продлятся до 8 января, включая 30 и 31 декабря. Затем будет два рабочих дня и наступят выходные.

23 февраля и 8 марта попадают на выходные, поэтому изменений в рабочем графике нет. Отгулы за эти праздники предоставят в мае и июне.

Как отдыхают тюменцы в майские праздники в 2025 году

Пожалуй, в апреле и начале мая жителей Тюменской области ожидают самые короткие две рабочие недели в году. Каждая по три дня. Так, сначала уйдем на отдых с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 числа, с четверга по воскресенье.

В июне рабочая неделя будет с 9 по 11 число, потом четыре выходных дня.

Как отдыхаем в ноябре и декабре 2025-го

Далее праздники ожидаются лишь в ноябре: 2, 3 и 4 числа. При этом трудовой день 1 ноября будет сокращен на один час.

Новые новогодние каникулы начнутся в среду, 31 декабря.

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Как ранее писал «Наш город», в Тюмени наблюдается резкий рост интереса к услугам полиграфии. Так, по данным экспертов, за прошедший год в Тюмени спрос увеличился на 77 процентов, а предложение — на 100 процентов. В частности, самый популярный запрос — производство календарей стало (198%).

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