Год релакса: тюменцам рассказали, сколько выходных дней будет в 2025 году

Posted 2 октября, 08:42
Published 2 октября, 08:42
Modified 2 октября, 08:44
Updated 2 октября, 08:44
Соответствующий режим работы устанавливают работодатели на свое усмотрение.
Получается, что выходным днём станет понедельник, 4 ноября, пишут «Новые Известия». При этом законодатели компенсировали рабочей субботой отдых 30 апреля. Напомним, что многие не выходили в этот день во время майских каникул, а теперь пришло время «отработать» длинные выходные.
К слову, предстоящие выходные и удлиненная рабочая неделя связаны с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Получается, что жители Тюменской области будут отдыхать 3 и 4 числа. Но впереди еще новогодние и майские каникулы.
Предстоящие новогодние праздники начнутся на 3 дня раньше: с воскресенья, 29 декабря, и продлятся до 8 января, включая 30 и 31 декабря. Затем будет два рабочих дня и наступят выходные.
23 февраля и 8 марта попадают на выходные, поэтому изменений в рабочем графике нет. Отгулы за эти праздники предоставят в мае и июне.
Пожалуй, в апреле и начале мая жителей Тюменской области ожидают самые короткие две рабочие недели в году. Каждая по три дня. Так, сначала уйдем на отдых с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 числа, с четверга по воскресенье.
В июне рабочая неделя будет с 9 по 11 число, потом четыре выходных дня.
Далее праздники ожидаются лишь в ноябре: 2, 3 и 4 числа. При этом трудовой день 1 ноября будет сокращен на один час.
Новые новогодние каникулы начнутся в среду, 31 декабря.
Как ранее писал «Наш город», в Тюмени наблюдается резкий рост интереса к услугам полиграфии. Так, по данным экспертов, за прошедший год в Тюмени спрос увеличился на 77 процентов, а предложение — на 100 процентов. В частности, самый популярный запрос — производство календарей стало (198%).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84