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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

«Календарный» праздник. В Тюмени взлетел спрос на услуги полиграфии

«Календарный» праздник. В Тюмени взлетел спрос на услуги полиграфии

3 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», за год спрос на услуги полиграфии вырос в Тюмени на 77 процентов. Предложение же увеличилось на 100 процентов.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, спрос на производство календарей увеличился на 198%. Предложение от мастеров же увеличилось на 100%.

Тюменцы зачастую интересуются печатью книг, раздаточных материалов, брошюр. Предложение от мастеров увеличилось на 525%, указано в релизе.

Увеличился и спрос на производство рекламных листовок. Такой формат рекламы популярен у представителей среднего и малого бизнеса для продвижения своих услуг среди широкой аудитории.

Предложение услуг по печати листовок за год увеличилось в Тюмени на 71%. Востребованы и визитки. Тюменцы заказывают их на 142% чаще, чем в прошлом году.

В Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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