«Календарный» праздник. В Тюмени взлетел спрос на услуги полиграфии

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, спрос на производство календарей увеличился на 198%. Предложение от мастеров же увеличилось на 100%.
Тюменцы зачастую интересуются печатью книг, раздаточных материалов, брошюр. Предложение от мастеров увеличилось на 525%, указано в релизе.
Увеличился и спрос на производство рекламных листовок. Такой формат рекламы популярен у представителей среднего и малого бизнеса для продвижения своих услуг среди широкой аудитории.
Предложение услуг по печати листовок за год увеличилось в Тюмени на 71%. Востребованы и визитки. Тюменцы заказывают их на 142% чаще, чем в прошлом году.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.