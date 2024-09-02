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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов

В Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов

2 сентября 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья. Спрос на уборку квартир вырос на 18%.

Зачастую жители Тюменской области выбирают летние месяцы для таких работ в детских комнатах, чтобы подготовить помещение к учебному году (в это время дети обычно находятся в летних лагерях или у родственников).

В августе этого года интерес тюменцев к чистке ковров вырос на 60% по сравнению с июнем 2024 года. Востребованнее стала и химчистка мягкой мебели. Интерес к этому виду услуг вырос на 37 процентов за два месяца. Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюмени стоимость таких услуг начинается от 700 рублей.

В августе 2024 года интерес тюменцев к поддерживающей уборке вырос на 101% по сравнению с июнем 2024 года. Эксперты связывают это с ростом занятости населения.

Ключевой критерий выбора специалиста, по информации сервиса — доверие к выбранному мастеру. Люди также ориентируются на цены и на положительные отзывы о клинере.

Число загородных домов, выставленных под аренду, выросло в Тюмени в два раза
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Ранее «Наш город» писал о том, что число загородных домов, выставленных под аренду, выросло в Тюмени в два раза.

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