В Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Зачастую жители Тюменской области выбирают летние месяцы для таких работ в детских комнатах, чтобы подготовить помещение к учебному году (в это время дети обычно находятся в летних лагерях или у родственников).
В августе этого года интерес тюменцев к чистке ковров вырос на 60% по сравнению с июнем 2024 года. Востребованнее стала и химчистка мягкой мебели. Интерес к этому виду услуг вырос на 37 процентов за два месяца. Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюмени стоимость таких услуг начинается от 700 рублей.
В августе 2024 года интерес тюменцев к поддерживающей уборке вырос на 101% по сравнению с июнем 2024 года. Эксперты связывают это с ростом занятости населения.
Ключевой критерий выбора специалиста, по информации сервиса — доверие к выбранному мастеру. Люди также ориентируются на цены и на положительные отзывы о клинере.
Ранее «Наш город» писал о том, что число загородных домов, выставленных под аренду, выросло в Тюмени в два раза.