В Тюмени на 18% вырос спрос на уборку квартир и домов

В августе этого года интерес тюменцев к чистке ковров вырос на 60% по сравнению с июнем 2024 года. Востребованнее стала и химчистка мягкой мебели. Интерес к этому виду услуг вырос на 37 процентов за два месяца. Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюмени стоимость таких услуг начинается от 700 рублей.