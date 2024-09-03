Получил травму. В Тюменской области ребенок влетел в школьный забор на мотоцикле

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По информации ГИБДД по Тюменской области, отец купил 11-летнему ребенку мототранспорт, чтобы тот катался. В результате, мальчик въехал на мотоцикле в забор.
Известно, что родителя привлекли к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения. Теперь отец должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Мальчика увезли в больницу с травмой головы. Уточняется, что в момент дорожного инцидента ребенок был без мотошлема.
В ГИБДД уточнили, что информация о нарушении ПДД школьником направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «Наш город» писал о том, что в первый учебный день в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 8 тюменских детей.