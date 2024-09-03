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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Место происшествия

Получил травму. В Тюменской области ребенок влетел в школьный забор на мотоцикле

3 сентября 2024, 12:06
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Место происшествия

Тюменский ученик приехал в школу на мотоцикле и врезался в забор

В селе Малышенка Голышмановского городского округа Тюменской области 11-летний школьник въехал на мотоцикле в школьный забор. Мальчик пострадал, сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
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Дети

По информации ГИБДД по Тюменской области, отец купил 11-летнему ребенку мототранспорт, чтобы тот катался. В результате, мальчик въехал на мотоцикле в забор.

Известно, что родителя привлекли к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения. Теперь отец должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мальчика увезли в больницу с травмой головы. Уточняется, что в момент дорожного инцидента ребенок был без мотошлема.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В ГИБДД уточнили, что информация о нарушении ПДД школьником направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В первый учебный день в ДТП пострадали 8 тюменских детей
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Ранее «Наш город» писал о том, что в первый учебный день в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 8 тюменских детей.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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