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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Стало известно, кто выступит для в День Государственного флага РФ в Тюмени

Кто выступит для тюменцев в День Государственного флага РФ?

21 августа 2024, 10:33
Фото: 1MI

Стало известно, кто выступит для в День Государственного флага РФ в Тюмени

22 августа на Цветном бульваре в Тюмени состоится концерт, посвященный Дню Государственного флага РФ. Мероприятие пройдет в рамках работы Инфопарка «Тюменская область, я люблю тебя!».

На концерте для тюменцев выступят:

  • творческие коллективы Дворца национальных культур «Строитель»;
  • хореографический ансамбль «Субботея»;
  • ансамбль народной песни «Златоцвет»;
  • тюменский центр фланкировки;
  • отдельское казачье общество Тюменской области;
  • исполнительница народных песен Дарья Чехомова.

Все участники концерта — лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

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Кроме того, специалисты Дворца национальных культур «Строитель» проведут патриотическую акцию «Мой флаг — российский триколор». На Цветном бульваре тюменцам и гостям города раздадут ленты в цветах российского флага. Жители и гости города также познакомятся с историей праздника и узнают, что означают цвета российского флага.

Акция будет проходить с восьми до девяти часов вечера.

Напомним, празднование 80-летнего юбилея Тюменской области, которое прошло 16 августа обошлось в 36 миллионов рублей.

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