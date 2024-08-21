Кто выступит для тюменцев в День Государственного флага РФ?

Кроме того, специалисты Дворца национальных культур «Строитель» проведут патриотическую акцию «Мой флаг — российский триколор». На Цветном бульваре тюменцам и гостям города раздадут ленты в цветах российского флага. Жители и гости города также познакомятся с историей праздника и узнают, что означают цвета российского флага.