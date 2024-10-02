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Posted 2 октября, 07:50

Published 2 октября, 07:50

Modified 2 октября, 07:52

Updated 2 октября, 07:52

Пятерочка поощрит отличников и разыграет 2 млн рублей на благоустройство школ

Пятерочка поощрит отличников и разыграет 2 млн рублей на благоустройство школ

2 октября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Конкурс
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Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Скидка за пятерку!», которая действует во всех магазинах с 1 по 28 октября 2024 года.

Так, за хорошие оценки школьники будут получать скидку 20% на продукцию для перекусов, а также примут участие в розыгрыше ценных призов. Активные ученики смогут побороться в соцсетях за 1 млн рублей на обустройство школы.

Ученье — свет

«Пятерочка» — рядом, чтобы выручать каждого учащегося в новом учебном году. Как именно? Есть сразу несколько ответов. Торговая сеть поощряет хорошие оценки и дарит подарки. Кроме того, в магазинах всегда можно совершить полезные покупки для школы. А за новыми знаниями и активностью всегда следует вознаграждение.

Подарки за пятерки и не только

Если юный гость в период проведения акции покажет на кассе дневник с хотя бы одной оценкой «отлично», то ему предоставится 20%-ная скидка на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок ритейлера.

Примечательно, что любой клиент может стать участником еженедельного розыгрыша сертификатов на покупку детской одежды, спортивных товаров, гаджетов для учебы (ноутбук, планшет, принтер, умная колонка и многое другое). Для этого необходимо совершить покупку от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров. Затем зарегистрировать чек на сайте акции.

1 млн рублей за челлендж в соцсетях

В рамках акции стартует новый челлендж в социальных сетях ВКонтакте и TikTok. Участники гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку на современные цифровые платформы «СберОбразования». Среди самых активных пользователей будет разыграно 5 денежных призов на благоустройство школ, в которых они обучаются: от 100 тысяч до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда 2,1 млн рублей).

Для участия в конкурсе требуется:

  • Записать видеообзор на свой школьный рюкзак или сделать фотораскладку с его содержимым,
  • Выложить снятый контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой,
  • Отправить публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» во ВКонтакте с кодовым словом «Рюкзак».

Более подробную информацию об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

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