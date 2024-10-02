Пятерочка поощрит отличников и разыграет 2 млн рублей на благоустройство школ

«Пятерочка» — рядом, чтобы выручать каждого учащегося в новом учебном году. Как именно? Есть сразу несколько ответов. Торговая сеть поощряет хорошие оценки и дарит подарки. Кроме того, в магазинах всегда можно совершить полезные покупки для школы. А за новыми знаниями и активностью всегда следует вознаграждение.