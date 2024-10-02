Пятерочка поощрит отличников и разыграет 2 млн рублей на благоустройство школ

Posted 2 октября, 07:50
Published 2 октября, 07:50
Modified 2 октября, 07:52
Updated 2 октября, 07:52
Так, за хорошие оценки школьники будут получать скидку 20% на продукцию для перекусов, а также примут участие в розыгрыше ценных призов. Активные ученики смогут побороться в соцсетях за 1 млн рублей на обустройство школы.
«Пятерочка» — рядом, чтобы выручать каждого учащегося в новом учебном году. Как именно? Есть сразу несколько ответов. Торговая сеть поощряет хорошие оценки и дарит подарки. Кроме того, в магазинах всегда можно совершить полезные покупки для школы. А за новыми знаниями и активностью всегда следует вознаграждение.
Если юный гость в период проведения акции покажет на кассе дневник с хотя бы одной оценкой «отлично», то ему предоставится 20%-ная скидка на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок ритейлера.
Примечательно, что любой клиент может стать участником еженедельного розыгрыша сертификатов на покупку детской одежды, спортивных товаров, гаджетов для учебы (ноутбук, планшет, принтер, умная колонка и многое другое). Для этого необходимо совершить покупку от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров. Затем зарегистрировать чек на сайте акции.
В рамках акции стартует новый челлендж в социальных сетях ВКонтакте и TikTok. Участники гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку на современные цифровые платформы «СберОбразования». Среди самых активных пользователей будет разыграно 5 денежных призов на благоустройство школ, в которых они обучаются: от 100 тысяч до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда 2,1 млн рублей).
Для участия в конкурсе требуется:
Более подробную информацию об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.
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