Елка «Росводоканал Тюмень» украсит главную новогоднюю площадь Тюмени

Posted 1 октября, 07:31
Published 1 октября, 07:31
Modified 1 октября, 07:33
Updated 1 октября, 07:33
Праздничные арт-объекты планируется украсить элементами тюменского ковра и сибирских резных наличников.
Тюмень — купеческий город с традициями меценатства. Наш надежный партнер «Росводоканал Тюмень» выступил с инициативой установить новогоднюю ель на главной праздничной площади. Это хороший, правильный пример социально-ориентированной компании, — отметил глава города Тюмени Максим Афанасьев.
На площади около Тюменского драматического театра пройдут основные новогодние и рождественские мероприятия. Здесь разместятся ледовый городок, резиденция Деда Мороза и главное украшение праздника — елка высотой 27 метров.
Накануне Нового года даже взрослые начинают верить в чудеса. Украшенный город помогает почувствовать атмосферу праздника, отвлечься от ежедневной суеты и стать немного счастливее. Елка для тюменцев будет изготовлена одним из ведущих производителей новогодних атрибутов нашей страны и прослужит городу не один год, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Сейчас над украшением городской ели работают дизайнеры. Установить главный атрибут праздника хотят к открытию ледового городка, которое традиционно проходит в последние дни декабря.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.
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