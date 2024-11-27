Тюменские власти не будут сдерживать рост цен на сливочное масло

Posted 27 ноября, 03:50
Published 27 ноября, 03:50
Modified 27 ноября, 13:20
Updated 27 ноября, 13:20
«Если договор будет заключен лишь с отдельными хозяйствующими субъектами, то сторонние организации, в том числе из других регионов, получат преимущества. Соответственно участвующим в соглашении хозяйствующим субъектам может быть причинен ущерб», — пояснили РБК Тюмень в информцентре.
Между тем, по информации Федеральной антимонопольной службы РФ, в настоящее время в России соглашение с производителями о стабилизации и сдерживании цен на сливочное масло действуют более чем в 20 регионах.
Напомним, за последний год в Тюменской области стоимость сливочного масла увеличилась более чем на 20%. Если год назад цена за 180-граммовую пачку сливочного масла составляла 140-180 рублей, то сегодня стоимость пачки варьируется до 220 до 260 рублей.
В качестве причин роста цен производители называют увеличение расходов на производство и сокращение количества сырья, в том числе молочных жиров.
Увеличение издержек при производстве масла стало причиной его подорожания на 33,5%, а на некоторые марки — до двух раз. На жалобы тюменцев о подорожании сливочного масла отреагировало местное УФАС. Ведомство в письме, разосланном производителям, призвало осуществлять честное ценообразование на продукт.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год существенно подорожали молоко, хлеб, рыба, сахар и картофель. На последний рост цен составил практически 50%.