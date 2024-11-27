Тюменские власти не будут сдерживать рост цен на сливочное масло

Напомним, за последний год в Тюменской области стоимость сливочного масла увеличилась более чем на 20%. Если год назад цена за 180-граммовую пачку сливочного масла составляла 140-180 рублей, то сегодня стоимость пачки варьируется до 220 до 260 рублей.