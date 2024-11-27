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Posted 27 ноября, 01:08

Published 27 ноября, 01:08

Modified 27 ноября, 01:08

Updated 27 ноября, 01:08

В Тюмени 27 ноября похолодает до -18

В Тюмени 27 ноября похолодает до -18

27 ноября 2024, 01:08
Фото: 1MI.
Переменная облачность, ветер 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 27 ноября. Днем температура воздуха составит -1…-6, ночью похолодает до -6…-11, при прояснении до -13…-18.

В Тюмени 27 ноября ожидается солнечная погода. Утром и днем температура воздуха составит -8…-2, в вечерние часы и ночью похолодает до -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 1,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44 закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 22 минуты.

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В Тобольске 27 ноября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем ожидается до -7…-2, в вечерние часы температура воздуха составит -7…-10. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 8 минут.

В Ишиме 27 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -13…-8, в темное время суток термометры покажут -14…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 1,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 15:56, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.

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