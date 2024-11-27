В Тюмени 27 ноября похолодает до -18

Posted 27 ноября, 01:08
Published 27 ноября, 01:08
Modified 27 ноября, 01:08
Updated 27 ноября, 01:08
В Тюмени 27 ноября ожидается солнечная погода. Утром и днем температура воздуха составит -8…-2, в вечерние часы и ночью похолодает до -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 1,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44 закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 22 минуты.
В Тобольске 27 ноября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем ожидается до -7…-2, в вечерние часы температура воздуха составит -7…-10. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 8 минут.
В Ишиме 27 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -13…-8, в темное время суток термометры покажут -14…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 1,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 15:56, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.