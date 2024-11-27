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Posted 27 ноября, 01:06

Published 27 ноября, 01:06

Modified 27 ноября, 01:06

Updated 27 ноября, 01:06

Народные приметы в День памяти святого Филиппа: что обязательно надо делать 27 ноября

Народные приметы в День памяти святого Филиппа: что обязательно надо делать 27 ноября

27 ноября 2024, 01:06
Фото: 1MI.
Сегодня, 27 ноября, православные тюменцы вспоминают святого Филиппа — одного из апостолов, приближенных к Иисусу Христу.

День памяти святого апостола Филиппа в 2024 году

Это важный православный праздник, который предшествует Рождественскому посту — самому продолжительному в календаре. В народе церковное торжество называют Филипповым днем или Куделицей.

Святой Филипп является одним из двенадцати апостолов, воспитанников Иисуса Христа. Он родился в том же городе, что и апостолы Андрей и Петр. Вместе с ними Филиппа призвал Господь. Апостол Филипп совершал добрые поступки, например, согласно легенде, вернул с того света младенца, которого принесла в храм убитая горем мать.

Апостол был казнен за веру. Мощи святого находятся в храме Двенадцати Апостолов в Риме в Италии.

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День памяти святого Филиппа: традиции, приметы

Обычно на Филипповку готовят холодец (сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса), пироги с разными начинками. В этот день (перед постом) еще можно есть яйца, молочные, мясные и рыбные продукты.

Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается.

Есть и народные приметы, о которых не стоит забывать. Если утром на деревьях виден иней — лето будет урожайным на овес. Если с утра идет дождь, стоит рассчитывать на хороший сбор пшеницы. Вороны обычно шумят к оттепели. А если снег скрипит под ногами — к суровому морозу.

Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

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