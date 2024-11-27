Народные приметы в День памяти святого Филиппа: что обязательно надо делать 27 ноября

Posted 27 ноября, 01:06
Published 27 ноября, 01:06
Modified 27 ноября, 01:06
Updated 27 ноября, 01:06
Это важный православный праздник, который предшествует Рождественскому посту — самому продолжительному в календаре. В народе церковное торжество называют Филипповым днем или Куделицей.
Святой Филипп является одним из двенадцати апостолов, воспитанников Иисуса Христа. Он родился в том же городе, что и апостолы Андрей и Петр. Вместе с ними Филиппа призвал Господь. Апостол Филипп совершал добрые поступки, например, согласно легенде, вернул с того света младенца, которого принесла в храм убитая горем мать.
Апостол был казнен за веру. Мощи святого находятся в храме Двенадцати Апостолов в Риме в Италии.
Обычно на Филипповку готовят холодец (сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса), пироги с разными начинками. В этот день (перед постом) еще можно есть яйца, молочные, мясные и рыбные продукты.
Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается.
Есть и народные приметы, о которых не стоит забывать. Если утром на деревьях виден иней — лето будет урожайным на овес. Если с утра идет дождь, стоит рассчитывать на хороший сбор пшеницы. Вороны обычно шумят к оттепели. А если снег скрипит под ногами — к суровому морозу.
Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.