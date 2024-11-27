Народные приметы в День памяти святого Филиппа: что обязательно надо делать 27 ноября

Есть и народные приметы, о которых не стоит забывать. Если утром на деревьях виден иней — лето будет урожайным на овес. Если с утра идет дождь, стоит рассчитывать на хороший сбор пшеницы. Вороны обычно шумят к оттепели. А если снег скрипит под ногами — к суровому морозу.