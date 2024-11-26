Народные приметы в День Иоанна Златоуста: что обязательно надо делать 26 ноября

Posted 26 ноября, 01:05
Published 26 ноября, 01:05
Modified 26 ноября, 01:05
Updated 26 ноября, 01:05
Сегодня отмечается важный церковный праздник, посвященный памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Важно, что Вселенского святителя вспоминают три раза в год. 26 ноября, в день памяти Иоанна Златоуста, 27 сентября — в день представления святителя, а также 9 февраля — в день перенесения его мощей.
По словам священнослужителей, у святого просят об избавлении от уныния и печали, об исцелении душевном и телесном, о счастье. Иоанн Златоуст помогает детям, наводит их на путь истинный. Помолиться лучше всего в церкви перед иконой святого.
На Руси в этот день хозяйки готовили пельмени, даже устраивали соревнования: кто больше всех сможет налепить, а позже съесть пельменей, тот будет целый год счастлив. На праздничном столе стояли и другие угощения.
Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Если в этот день вещи после стирки сушить не дома, а на улице, то ветер выдует из одежды все неприятности.
Считается, что если 26 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным. На плохую погоду указывают яркие угли в очаге. На суровый мороз указывает млечный путь, который хорошо виден.
Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.