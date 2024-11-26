Народные приметы в День Иоанна Златоуста: что обязательно надо делать 26 ноября

Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Если в этот день вещи после стирки сушить не дома, а на улице, то ветер выдует из одежды все неприятности.