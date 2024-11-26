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Posted 26 ноября, 01:05

Published 26 ноября, 01:05

Modified 26 ноября, 01:05

Updated 26 ноября, 01:05

Народные приметы в День Иоанна Златоуста: что обязательно надо делать 26 ноября

Народные приметы в День Иоанна Златоуста: что обязательно надо делать 26 ноября

26 ноября 2024, 01:05
Фото: 1MI.
Сегодня, 26 ноября, отмечается день памяти Иоанна Златоуста. Архиепископ Константинопольский почитается как один из трех Вселенских святителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

День Иоанна Златоуста в 2024 году

Сегодня отмечается важный церковный праздник, посвященный памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Важно, что Вселенского святителя вспоминают три раза в год. 26 ноября, в день памяти Иоанна Златоуста, 27 сентября — в день представления святителя, а также 9 февраля — в день перенесения его мощей.

По словам священнослужителей, у святого просят об избавлении от уныния и печали, об исцелении душевном и телесном, о счастье. Иоанн Златоуст помогает детям, наводит их на путь истинный. Помолиться лучше всего в церкви перед иконой святого.

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День Иоанна Златоуста: традиции, приметы

На Руси в этот день хозяйки готовили пельмени, даже устраивали соревнования: кто больше всех сможет налепить, а позже съесть пельменей, тот будет целый год счастлив. На праздничном столе стояли и другие угощения.

Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Если в этот день вещи после стирки сушить не дома, а на улице, то ветер выдует из одежды все неприятности.

Считается, что если 26 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным. На плохую погоду указывают яркие угли в очаге. На суровый мороз указывает млечный путь, который хорошо виден.

Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

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