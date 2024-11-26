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Posted 26 ноября, 10:35

Published 26 ноября, 10:35

Modified 26 ноября, 10:37

Updated 26 ноября, 10:37

В каких районах Тюмени продаются дешевые квартиры?

В каких районах Тюмени продаются дешевые квартиры?

26 ноября 2024, 10:35
Фото: 1MI.
Стали известны самые дешевые районы в Тюмени. В них средняя цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч рублей.

К самым дешевым районам нашего города относятся: территории Патрушева, 3-й Заречный и Ново-Патрушево. Информация размещена в ежемесячном отчете аналитиков агентства недвижимости «Этажи».

Так, в Патрушева удельная цена предложений новостроек 95 483 рубля за квадратный метр, в 3-й заречном микрорайоне — 95 573 рубля, в Ново-Патрушево — 99 514 рублей. Такая цена указана за квадратный метр в Тюмени в прошлом месяце.

При этом в настоящий момент средняя цена квадратного метра жилья составила 138 561 рубль. Самая высокая стоимость зафиксирована в районе исторического центра Тюмени — 275 437 рублей.

Землю рядом с тюменским аэропортом продадут за миллионы рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени объявили о покупке квартиры за 25 миллионов рублей. В числе требований к недвижимости — площадь не менее 120 квадратов, ремонт и наличие мебели.

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