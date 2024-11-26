В каких районах Тюмени продаются дешевые квартиры?

Так, в Патрушева удельная цена предложений новостроек 95 483 рубля за квадратный метр, в 3-й заречном микрорайоне — 95 573 рубля, в Ново-Патрушево — 99 514 рублей. Такая цена указана за квадратный метр в Тюмени в прошлом месяце.