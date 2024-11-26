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Posted 26 ноября, 11:06

Published 26 ноября, 11:06

Modified 26 ноября, 11:08

Updated 26 ноября, 11:08

В Тюмени Дом Обороны застроят многоэтажными домами — когда?

В Тюмени Дом Обороны застроят многоэтажными домами — когда?

26 ноября 2024, 11:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В районе Дома Обороны в Тюмени построят крупный жилой комплекс. Он появится к 2028 году. А до конца 2027 года в микрорайоне построят ресторан на 70 посадочных мест.

По информации издания URA.RU, на территории в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой появится многоэтажная жилая застройка, озелененные территории общего пользования. Отмечается, что освоение территории предусмотрено в три очереди.

В границах улиц Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появятся ресторан и подземный паркинг. Офис расположится рядом с улицей Коммунистической в Тюмени. Общая площадь жилой застройки превышает 62 тысячи квадратных метров.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени объявили о покупке квартиры за 25 миллионов рублей. В числе требований к недвижимости — площадь не менее 120 квадратов, ремонт и наличие мебели.

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