В Тюмени Дом Обороны застроят многоэтажными домами — когда?

Posted 26 ноября, 11:06
Published 26 ноября, 11:06
Modified 26 ноября, 11:08
Updated 26 ноября, 11:08
По информации издания URA.RU, на территории в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой появится многоэтажная жилая застройка, озелененные территории общего пользования. Отмечается, что освоение территории предусмотрено в три очереди.
В границах улиц Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появятся ресторан и подземный паркинг. Офис расположится рядом с улицей Коммунистической в Тюмени. Общая площадь жилой застройки превышает 62 тысячи квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени объявили о покупке квартиры за 25 миллионов рублей. В числе требований к недвижимости — площадь не менее 120 квадратов, ремонт и наличие мебели.