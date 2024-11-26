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Posted 26 ноября, 11:19

Published 26 ноября, 11:19

Modified 26 ноября, 11:21

Updated 26 ноября, 11:21

Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников

Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников

26 ноября 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», тюменцы все активнее начинают подготовку к главному событию года. Горожане договариваются с ведущими и арендуют площадки для проведения корпоративов.

Согласно данным пресс-службы, в октябре этого года специалисты зафиксировали в Тюмени всплеск спроса на все услуги, связанные с организацией новогодних мероприятий.

Так, например, спрос на услуги ведущих и составление программы корпоратива по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов вырос на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ведущие чувствуют спрос и заметно чаще стали предлагать свои услуги. Предложение от ведущих мероприятий выросло на 79 процентов.

В октябре на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился спрос на аренду площадок для проведения праздников.

За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?

За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?
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Ранее «Наш город» писал о том, что перед Новым годом в Тюмени подорожает проезд на поезде.

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