Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников

Так, например, спрос на услуги ведущих и составление программы корпоратива по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов вырос на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.