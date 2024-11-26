Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников

Posted 26 ноября, 11:19
Published 26 ноября, 11:19
Modified 26 ноября, 11:21
Updated 26 ноября, 11:21
Согласно данным пресс-службы, в октябре этого года специалисты зафиксировали в Тюмени всплеск спроса на все услуги, связанные с организацией новогодних мероприятий.
Так, например, спрос на услуги ведущих и составление программы корпоратива по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов вырос на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ведущие чувствуют спрос и заметно чаще стали предлагать свои услуги. Предложение от ведущих мероприятий выросло на 79 процентов.
В октябре на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился спрос на аренду площадок для проведения праздников.
За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?