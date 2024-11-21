nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 01:04

Published 21 ноября, 01:04

Modified 21 ноября, 01:04

Updated 21 ноября, 01:04

Народные приметы в Михайлов день: что обязательно надо делать 21 ноября

Народные приметы в Михайлов день: что обязательно надо делать 21 ноября

21 ноября 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Сегодня, 21 ноября, православные люди будут отмечать христианский праздник — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе его называют Михайлов день.

Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных в 2024 году

По словам священнослужителей, торжество установлено в честь архангела Михаила — одного из самых почитаемых святых, предводителя Господнего воинства. Под его предводительством ангелы воевали против дьявола и демонов

Обычно в этот день на Руси накрывали большой стол, угощали разными блюдами родственников и друзей. Верующие готовили разные блюда из говядины, соленья, закуски.

Большое значение играют и народные примеры. Считалось, что если 21 ноября было безоблачно и ясно, то прогнозируется суровый мороз. Иней утром предвещал снежную зиму. Снегопад указывал на то, что снег пролежит до праздника светлой Пасхи.

Копеечка — уважить батюшку: сколько в Тюмени стоят крещение и венчание?
Узнать подробнее

Что не стоит делать 21 ноября 2024 года

Ежегодно 21 ноября верующие посещают церковь, просят архангела Михаила о счастье, защите от болезней и неприятностей, крепком здоровье, долголетии. В храмах проходят торжественные службы.

В Михайлов день запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями (иначе конфликт может затянуться), предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем. Напротив, нужно совершать добрые поступки, помогать тем, кто в этом нуждается.

В этот день не стоит мыть голову и стричь волосы, чтобы не лишиться здоровья и ясности ума. Чтобы не навлечь на себя гнев главного архангела, не стоит оказывать корыстную помощь окружающим.

Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Читайте также:
В Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домовЖители Тюменской области могут работать на полуостровах и получать сотни тысячВ Тюменской области подорожал бензин
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Церковь#Храм#Храмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика