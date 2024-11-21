Народные приметы в Михайлов день: что обязательно надо делать 21 ноября

Posted 21 ноября, 01:04
Published 21 ноября, 01:04
Modified 21 ноября, 01:04
Updated 21 ноября, 01:04
По словам священнослужителей, торжество установлено в честь архангела Михаила — одного из самых почитаемых святых, предводителя Господнего воинства. Под его предводительством ангелы воевали против дьявола и демонов
Обычно в этот день на Руси накрывали большой стол, угощали разными блюдами родственников и друзей. Верующие готовили разные блюда из говядины, соленья, закуски.
Большое значение играют и народные примеры. Считалось, что если 21 ноября было безоблачно и ясно, то прогнозируется суровый мороз. Иней утром предвещал снежную зиму. Снегопад указывал на то, что снег пролежит до праздника светлой Пасхи.
Ежегодно 21 ноября верующие посещают церковь, просят архангела Михаила о счастье, защите от болезней и неприятностей, крепком здоровье, долголетии. В храмах проходят торжественные службы.
В Михайлов день запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями (иначе конфликт может затянуться), предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем. Напротив, нужно совершать добрые поступки, помогать тем, кто в этом нуждается.
В этот день не стоит мыть голову и стричь волосы, чтобы не лишиться здоровья и ясности ума. Чтобы не навлечь на себя гнев главного архангела, не стоит оказывать корыстную помощь окружающим.
Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».