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Posted 25 ноября, 10:52

Published 25 ноября, 10:52

Modified 25 ноября, 10:55

Updated 25 ноября, 10:55

В Тюмени поменяются схемы популярных автобусных маршрутов — когда?

В Тюмени поменяются схемы популярных автобусных маршрутов — когда?

25 ноября 2024, 10:52
Фото: 1MI.
Скоро в нашем городе новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Об этом рассказали в администрации Тюмени.

Как стало известно, с 30 ноября в Тюмени новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Кроме того, остановочный павильон «улица Одесская» переименуют в «Центр самбо Победа».

— С 30 ноября в схему движения маршрутов регулярных перевозок №120 «Третий микрорайон — Большое Царево — 3», № 120к «СК ‚Здоровье‘ — Большое Царево — 3» включается остановочный пункт «ул. Прировная» в прямом направлении, — говорится в сообщении мэрии Тюмени.

С этого же месяца остановки «улица Надира Сагдеева» (в прямом и обратном направлениях) будут включены в схему движения автобуса №53.

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Ранее мы рассказали о случае, когда водитель автобуса не пустил супружескую пару на инвалидных колясках в свой транспорт. Этим инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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#Мелиса Учунджю#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
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