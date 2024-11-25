В Тюмени поменяются схемы популярных автобусных маршрутов — когда?

Posted 25 ноября, 10:52
Published 25 ноября, 10:52
Modified 25 ноября, 10:55
Updated 25 ноября, 10:55
Как стало известно, с 30 ноября в Тюмени новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Кроме того, остановочный павильон «улица Одесская» переименуют в «Центр самбо Победа».
— С 30 ноября в схему движения маршрутов регулярных перевозок №120 «Третий микрорайон — Большое Царево — 3», № 120к «СК ‚Здоровье‘ — Большое Царево — 3» включается остановочный пункт «ул. Прировная» в прямом направлении, — говорится в сообщении мэрии Тюмени.
С этого же месяца остановки «улица Надира Сагдеева» (в прямом и обратном направлениях) будут включены в схему движения автобуса №53.
Ранее мы рассказали о случае, когда водитель автобуса не пустил супружескую пару на инвалидных колясках в свой транспорт. Этим инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.