В Тюмени мигрант сломал нос школьнику, а в общежитии Тобольска нашли тело студентки

Posted 21 ноября, 12:46
Published 21 ноября, 12:46
Modified 21 ноября, 12:46
Updated 21 ноября, 12:46
В начале ноября полицейские и сотрудники ПДН приехали к многодетной тюменской семье. Они увезли детей в детские дома, ничего не объяснив. При этом сотрудница из опеки заявила, что родители были нетрезвые и в неадекватном состоянии. Мать детей считает, что причин забирать ее детей не было.
Выяснилось, что в семье регулярно происходят противоправные действия, между родителями возникают конфликты на фоне алкоголя, дети находятся в опасности. Детей поместили в центр «Семья».
Отрасль городских пассажироперевозок могут покинуть до 20%-25% людей. Таксисты объясняют, что им проще уволиться и найти другую работу, где не требуют оформления многих документов. Известно, что в настоящее время в Тюменской области только 1 из 10 перевозчиков оформил новый вид страховки (он стал обязательным с 1 сентября 2024 года).
А вот дефицит сотрудников в сфере такси скажется негативно на стоимости услуг — цены на поездки могут существенно увеличиться.
В тюменском лицее № 93 на пришкольной территории подрались 16-летний подросток-мигрант и 13-летний тюменец. Мигрант потребовал с ученика деньги, при этом вел себя крайне агрессивно, выкрикивал: «Вас, русских, надо всех убивать, мочить!».
Сын тюменца сильно пострадал — у него перелом носа со смещением. Известно, что семья нападавшего подростка не так давно получила российское гражданство. О нем отзываются как об агрессивном ребенке. Сейчас делом занимается полиция (отдел по борьбе с экстремизмом). Подключились и активисты.
Тело молодой девушки нашли в общежитии Тобольского многопрофильного техникума. Основной версией смерти стало самоубийство.
Труп студентки был обнаружен в туалете. Перед смертью она была подавленной, с депрессивными настроениями. Следствие проводит проверку по данному факту.
Депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева обратилась в комиссию по депутатской этике. Она пожаловалась на депутата Александра Ильтякова, который выступил против абортов. Он назвал «чучелами» женщин, сделавших аборт.
Политик просит привлечь Ильтякова к дисциплинарной ответственности.