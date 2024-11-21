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Posted 21 ноября, 12:46

Published 21 ноября, 12:46

Modified 21 ноября, 12:46

Updated 21 ноября, 12:46

В Тюмени мигрант сломал нос школьнику, а в общежитии Тобольска нашли тело студентки

В Тюмени мигрант сломал нос школьнику, а в общежитии Тобольска нашли тело студентки

21 ноября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney.
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В тюменском лицее побили подростка — молодой мигрант сломал мальчику нос. Тем временем, в общежитии под Тобольском скончалась студентка, полицейские разбираются в деле.

Тюменка обвинила силовиков в похищении детей

В начале ноября полицейские и сотрудники ПДН приехали к многодетной тюменской семье. Они увезли детей в детские дома, ничего не объяснив. При этом сотрудница из опеки заявила, что родители были нетрезвые и в неадекватном состоянии. Мать детей считает, что причин забирать ее детей не было.

Выяснилось, что в семье регулярно происходят противоправные действия, между родителями возникают конфликты на фоне алкоголя, дети находятся в опасности. Детей поместили в центр «Семья».

Тюменка обвинила силовиков в похищении ее пятерых детей
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В Тюмени вновь вырастут цены на такси

Отрасль городских пассажироперевозок могут покинуть до 20%-25% людей. Таксисты объясняют, что им проще уволиться и найти другую работу, где не требуют оформления многих документов. Известно, что в настоящее время в Тюменской области только 1 из 10 перевозчиков оформил новый вид страховки (он стал обязательным с 1 сентября 2024 года).

А вот дефицит сотрудников в сфере такси скажется негативно на стоимости услуг — цены на поездки могут существенно увеличиться.

Сферу такси в Тюмени ждут массовые увольнения водителей
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В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику

В тюменском лицее № 93 на пришкольной территории подрались 16-летний подросток-мигрант и 13-летний тюменец. Мигрант потребовал с ученика деньги, при этом вел себя крайне агрессивно, выкрикивал: «Вас, русских, надо всех убивать, мочить!».

Сын тюменца сильно пострадал — у него перелом носа со смещением. Известно, что семья нападавшего подростка не так давно получила российское гражданство. О нем отзываются как об агрессивном ребенке. Сейчас делом занимается полиция (отдел по борьбе с экстремизмом). Подключились и активисты.

«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику
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В Тобольске нашли труп студентки

Тело молодой девушки нашли в общежитии Тобольского многопрофильного техникума. Основной версией смерти стало самоубийство.

Труп студентки был обнаружен в туалете. Перед смертью она была подавленной, с депрессивными настроениями. Следствие проводит проверку по данному факту.

Была подавленной до смерти. В Тобольском общежитии нашли труп местной студентки
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Тюменского политика возмутило высказывание депутата Госдумы

Депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева обратилась в комиссию по депутатской этике. Она пожаловалась на депутата Александра Ильтякова, который выступил против абортов. Он назвал «чучелами» женщин, сделавших аборт.

Политик просит привлечь Ильтякова к дисциплинарной ответственности.

Пока «рожалка» работает: тюменского политика возмутило высказывание депутата Госдумы
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