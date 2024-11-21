В Тюмени мигрант сломал нос школьнику, а в общежитии Тобольска нашли тело студентки

В начале ноября полицейские и сотрудники ПДН приехали к многодетной тюменской семье. Они увезли детей в детские дома, ничего не объяснив. При этом сотрудница из опеки заявила, что родители были нетрезвые и в неадекватном состоянии. Мать детей считает, что причин забирать ее детей не было.