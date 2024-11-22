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Posted 22 ноября, 12:01

Published 22 ноября, 12:01

Modified 22 ноября, 12:03

Updated 22 ноября, 12:03

Тюменцы готовятся к Новому году: в городе растет спрос на услуги клининга

Тюменцы готовятся к Новому году: в городе растет спрос на услуги клининга

22 ноября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», по итогам октября этого года число тюменцев, готовых делегировать уборку профессионалам, увеличилось на 65% по сравнению с январем этого года.

Согласно данным сервиса, одной из самых популярных клининговых услуг в Тюмени перед Новым годом стала генеральная уборка. В октябре 2024 года тюменцы стали заказывать ее на 64 процентов чаще по сравнению с январем этого года. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тысячи рублей в час.

Вообще, в лидерах по приросту спроса на уборку квартир и домов — Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск, Сочи и Новосибирск.

Бизнесмены также часто заказывают клининг. Например, в октябре 2024 года спрос работодателей на специалистов в сфере клининга вырос более, чем в полтора раза — на 67% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В топ популярных клининговых услуг также вошли чистка ковров и мягкой мебели — с начала года интерес к этим услугам увеличился на 192% и на 74% соответственно.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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