Тюменцы готовятся к Новому году: в городе растет спрос на услуги клининга

Posted 22 ноября, 12:01
Published 22 ноября, 12:01
Modified 22 ноября, 12:03
Updated 22 ноября, 12:03
Согласно данным сервиса, одной из самых популярных клининговых услуг в Тюмени перед Новым годом стала генеральная уборка. В октябре 2024 года тюменцы стали заказывать ее на 64 процентов чаще по сравнению с январем этого года. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тысячи рублей в час.
Вообще, в лидерах по приросту спроса на уборку квартир и домов — Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск, Сочи и Новосибирск.
Бизнесмены также часто заказывают клининг. Например, в октябре 2024 года спрос работодателей на специалистов в сфере клининга вырос более, чем в полтора раза — на 67% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В топ популярных клининговых услуг также вошли чистка ковров и мягкой мебели — с начала года интерес к этим услугам увеличился на 192% и на 74% соответственно.