Тюменцы готовятся к Новому году: в городе растет спрос на услуги клининга

Согласно данным сервиса, одной из самых популярных клининговых услуг в Тюмени перед Новым годом стала генеральная уборка. В октябре 2024 года тюменцы стали заказывать ее на 64 процентов чаще по сравнению с январем этого года. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тысячи рублей в час.