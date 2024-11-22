nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 12:15

Published 22 ноября, 12:15

Modified 22 ноября, 12:17

Updated 22 ноября, 12:17

Больше половины тюменцев продают жилье с помощью агентов по недвижимости

Больше половины тюменцев продают жилье с помощью агентов по недвижимости

22 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость», 66 процентов россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости.

Согласно результатам исследования, 66 процентов россиян продают недвижимость с привлечением профессиональной помощи: 38 процентов обращаются в агентства, 28 процентов — к частным риелторам. 58 процентов опрошенных с самого начала приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.

При этом 58 процентов опрошенных россиян из числа тех, кто продавал жилую недвижимость за прошедший год, имели опыт сдачи жилья в долгосрочную аренду. За последний год в качестве арендодателя выступала половина респондентов.

Вообще, в Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 40%.

Тюменцы готовятся к Новому году: в городе растет спрос на услуги клининга
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже.

Читайте также:
В Тюмени мигрант сломал нос школьнику, а в общежитии Тобольска нашли тело студенткиТюменцы чаще выбирают кошек, чем собакСходка анимешников. В Тюмени пройдет масштабный IV гик-фестиваль Kitsune-con
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Аренда жилья#Агенты по недвижимости#Продажа жилья#Строительство домов#Мастера строительства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика