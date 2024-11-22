Больше половины тюменцев продают жилье с помощью агентов по недвижимости

Согласно результатам исследования, 66 процентов россиян продают недвижимость с привлечением профессиональной помощи: 38 процентов обращаются в агентства, 28 процентов — к частным риелторам. 58 процентов опрошенных с самого начала приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.