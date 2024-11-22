Больше половины тюменцев продают жилье с помощью агентов по недвижимости

Posted 22 ноября, 12:15
Published 22 ноября, 12:15
Modified 22 ноября, 12:17
Updated 22 ноября, 12:17
Согласно результатам исследования, 66 процентов россиян продают недвижимость с привлечением профессиональной помощи: 38 процентов обращаются в агентства, 28 процентов — к частным риелторам. 58 процентов опрошенных с самого начала приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.
При этом 58 процентов опрошенных россиян из числа тех, кто продавал жилую недвижимость за прошедший год, имели опыт сдачи жилья в долгосрочную аренду. За последний год в качестве арендодателя выступала половина респондентов.
Вообще, в Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 40%.