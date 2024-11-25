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Posted 25 ноября, 06:55

Published 25 ноября, 06:55

Modified 25 ноября, 12:35

Updated 25 ноября, 12:35

Активист предложил пересадить мэра Тюмени в коляску

Недоступная доступная среда: активист предложил пересадить мэра Тюмени в коляску

25 ноября 2024, 06:55
Фото: 1MI.

Активист предложил пересадить мэра Тюмени в коляску

По информации Росстата за 2023 год, в Тюменской области насчитывается более 95 тыс людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Общественник Андрей Романов рассказал об условиях для маломобильных тюменцев в беседе с «ФедералПресс».

Борец за доступную среду Андрей Романов сообщил, что на данный момент действительно удобны для людей с ОВЗ лишь торговые центры Тюмени. В других общественных местах люди не всегда оперативно реагируют на кнопку вызова помощи. Иногда не реагируют совсем. В большинстве аптек и кафе кнопки вызова помощи и вовсе нерабочие.

Некоторые переходы Тюмени не оборудованы подъемниками. В маленьких магазинах нет уборных для маломобильных людей. Часто не хватает времени, чтобы зайти в общественный транспорт и выйти из него: время остановки ограничено. Также в городе недостаточно обычных сидячих мест и скамеек.

«Нужно посадить мэра и директора департамента социального развития в коляски и пусть проедут хотя бы по центру города. Было бы интересно. Такой опыт был у мэра Тагила. Потом все сразу начали исправлять», — предложил Андрей Романов.

К маломобильным людям относятся не только инвалиды, но и родители с детьми, а также пенсионеры.

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Ранее мы рассказали о случае, когда водитель автобуса не пустил супружескую пару на инвалидных колясках в свой транспорт. Этим инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Доступная среда#Инвалиды#Андрей Романов#ОВЗ#Маломобильные люди#Городская инфраструктура
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