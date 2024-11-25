Недоступная доступная среда: активист предложил пересадить мэра Тюмени в коляску

Posted 25 ноября, 06:55
Published 25 ноября, 06:55
Modified 25 ноября, 12:35
Updated 25 ноября, 12:35
Борец за доступную среду Андрей Романов сообщил, что на данный момент действительно удобны для людей с ОВЗ лишь торговые центры Тюмени. В других общественных местах люди не всегда оперативно реагируют на кнопку вызова помощи. Иногда не реагируют совсем. В большинстве аптек и кафе кнопки вызова помощи и вовсе нерабочие.
Некоторые переходы Тюмени не оборудованы подъемниками. В маленьких магазинах нет уборных для маломобильных людей. Часто не хватает времени, чтобы зайти в общественный транспорт и выйти из него: время остановки ограничено. Также в городе недостаточно обычных сидячих мест и скамеек.
«Нужно посадить мэра и директора департамента социального развития в коляски и пусть проедут хотя бы по центру города. Было бы интересно. Такой опыт был у мэра Тагила. Потом все сразу начали исправлять», — предложил Андрей Романов.
К маломобильным людям относятся не только инвалиды, но и родители с детьми, а также пенсионеры.
Ранее мы рассказали о случае, когда водитель автобуса не пустил супружескую пару на инвалидных колясках в свой транспорт. Этим инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.