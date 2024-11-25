Недоступная доступная среда: активист предложил пересадить мэра Тюмени в коляску

Борец за доступную среду Андрей Романов сообщил, что на данный момент действительно удобны для людей с ОВЗ лишь торговые центры Тюмени. В других общественных местах люди не всегда оперативно реагируют на кнопку вызова помощи. Иногда не реагируют совсем. В большинстве аптек и кафе кнопки вызова помощи и вовсе нерабочие.