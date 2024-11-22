В Тюмени ищут специалиста по голосования на зарплату от 60 тысяч рублей

Специалиста по голосованию ищет одна из консалтинговых компаний Тюмени. Будущем сотруднику придется выполнять роль посредника между собственниками квартир и управляющей компанией в процессе голосования. А именно собирать заполненные бюллетене и передавать заказчику решения собственников, консультировать жильцов по услугам, которые предоставляет УК.