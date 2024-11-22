В Тюмени ищут специалиста по голосования на зарплату от 60 тысяч рублей

Posted 22 ноября, 07:32
Published 22 ноября, 07:32
Modified 22 ноября, 07:34
Updated 22 ноября, 07:34
Специалиста по голосованию ищет одна из консалтинговых компаний Тюмени. Будущем сотруднику придется выполнять роль посредника между собственниками квартир и управляющей компанией в процессе голосования. А именно собирать заполненные бюллетене и передавать заказчику решения собственников, консультировать жильцов по услугам, которые предоставляет УК.
Обязательное требование — хорошие ораторские способности и коммуникативные навыки. Платить обещают от 60 тысяч рублей. Также работодатель предлагает систему наставничества для новых сотрудников, тренинги, деловые игры и бесплатный бассейн 2 раза в неделю.
Хореографам в Тюмени предлагают работу преподавателя социальных танцев. Предстоит вести занятия по аргентинскому танго, сальсе, бачате и кизомбе. В вакансии указано, что иногородним предоставят жилье в первые месяцы переезда. Платить обещают от 40 тысяч рублей в месяц.
В числе необычных вакансий ноября также петрофизик со знанием английского языка и образованием с области геофизики, директор журнала, специалиста по геонавигации, тьютор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мебельный бизнес начал терять рентабельность. Из-за падения спроса на продукция крупные компании вынуждены уходить с рынка.