Светлана Иванова провела рабочую поездку по наказам тюменцев

Posted 1 октября, 04:48
Published 1 октября, 04:48
Modified 1 октября, 04:50
Updated 1 октября, 04:50
Объезд начался с «Флигеля дома В. П. Буркова». Ремонтно-реставрационные работы ведутся здесь с весны. Выполнение мероприятия предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры и искусства на 2021–2026 годы». На территории планируется создать дом сказки Петра Ершова и уголок Конька-Горбунка по мотивам произведения известного тюменского писателя.
Следующей площадкой стала спортивная школа «Ладья». В ней тренируется около 1300 шахматистов, включая воспитанников, нуждающихся в особой поддержке. Для адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья приобрели необходимое оборудование в рамках текущего ремонта.
Далее Светлана Владимировна осмотрела еще несколько объектов, на которых завершены работы по оснащению помещений и повышению безопасности. В детско-юношеском центре «Град» установили пожарные датчики, сигнализацию и речевые оповещатели. Также для комфорта детей модернизировали учебные помещения. В двух корпусах детско-юношеского центра «Старт» провели ремонт входных групп, установили поручни и пандусы в рамках программы «Доступная среда».
Мы продолжаем работать над тем, чтобы Тюмень становилась еще более комфортной для всех жителей, независимо от их возможностей. Работа по исполнению наказов тюменцев продолжается, и мы будем и дальше следовать курсу на повышение безопасности и доступности всех объектов городской инфраструктуры, — прокомментировала Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
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