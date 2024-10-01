Светлана Иванова провела рабочую поездку по наказам тюменцев

Далее Светлана Владимировна осмотрела еще несколько объектов, на которых завершены работы по оснащению помещений и повышению безопасности. В детско-юношеском центре «Град» установили пожарные датчики, сигнализацию и речевые оповещатели. Также для комфорта детей модернизировали учебные помещения. В двух корпусах детско-юношеского центра «Старт» провели ремонт входных групп, установили поручни и пандусы в рамках программы «Доступная среда».