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Posted 1 октября, 04:48

Published 1 октября, 04:48

Modified 1 октября, 04:50

Updated 1 октября, 04:50

Светлана Иванова провела рабочую поездку по наказам тюменцев

Светлана Иванова провела рабочую поездку по наказам тюменцев

1 октября 2024, 04:48
Фото: Тюменская городская Дума
Сюжет
Дети
Председатель ТГД вместе с депутатами Екатериной Вешкурцевой и Сергеем Пыхаловым посетила 5 объектов города, вошедших в перечень наказов жителей депутатам Думы VIII созыва.

Объезд начался с «Флигеля дома В. П. Буркова». Ремонтно-реставрационные работы ведутся здесь с весны. Выполнение мероприятия предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры и искусства на 2021–2026 годы». На территории планируется создать дом сказки Петра Ершова и уголок Конька-Горбунка по мотивам произведения известного тюменского писателя.

Следующей площадкой стала спортивная школа «Ладья». В ней тренируется около 1300 шахматистов, включая воспитанников, нуждающихся в особой поддержке. Для адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья приобрели необходимое оборудование в рамках текущего ремонта.

Далее Светлана Владимировна осмотрела еще несколько объектов, на которых завершены работы по оснащению помещений и повышению безопасности. В детско-юношеском центре «Град» установили пожарные датчики, сигнализацию и речевые оповещатели. Также для комфорта детей модернизировали учебные помещения. В двух корпусах детско-юношеского центра «Старт» провели ремонт входных групп, установили поручни и пандусы в рамках программы «Доступная среда».

Мы продолжаем работать над тем, чтобы Тюмень становилась еще более комфортной для всех жителей, независимо от их возможностей. Работа по исполнению наказов тюменцев продолжается, и мы будем и дальше следовать курсу на повышение безопасности и доступности всех объектов городской инфраструктуры, — прокомментировала Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Россия#Ремонт#Безопасность#Тюменская городская Дума#Доступная среда#Светлана Иванова#Спортивная школа
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