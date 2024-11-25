Мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей

52-летний мигрант из Тюмени разъезжал на тракторе в центре города по улице Харьковской и попался инспекторам ДПС. При проверке у него не обнаружилось ни документов на законное пребывание в стране, ни документов на трактор, ни водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, находчивый тракторист подложил в машину гаишников 800 рублей.