Мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей

Posted 25 ноября, 09:47
Published 25 ноября, 09:47
Modified 25 ноября, 09:52
Updated 25 ноября, 09:52
52-летний мигрант из Тюмени разъезжал на тракторе в центре города по улице Харьковской и попался инспекторам ДПС. При проверке у него не обнаружилось ни документов на законное пребывание в стране, ни документов на трактор, ни водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, находчивый тракторист подложил в машину гаишников 800 рублей.
«На место была вызвана оперативная группа. Попытку дачи взятки задокументировали в установленном порядке. Гражданин доставлен в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
Недавно мы сообщили об уголовном деле в отношении руководителя государственной газораспределительной компании Тюмени. Прокуратура обвинила тюменца в подключении газа за взятки.