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Posted 25 ноября, 09:47

Published 25 ноября, 09:47

Modified 25 ноября, 09:52

Updated 25 ноября, 09:52

Мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей

Мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей

25 ноября 2024, 09:47
Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.
Теперь вместо административной ответственности за отсутствие документов мужчине грозит уголовная — за дачу взятки.

52-летний мигрант из Тюмени разъезжал на тракторе в центре города по улице Харьковской и попался инспекторам ДПС. При проверке у него не обнаружилось ни документов на законное пребывание в стране, ни документов на трактор, ни водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, находчивый тракторист подложил в машину гаишников 800 рублей.

«На место была вызвана оперативная группа. Попытку дачи взятки задокументировали в установленном порядке. Гражданин доставлен в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
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Недавно мы сообщили об уголовном деле в отношении руководителя государственной газораспределительной компании Тюмени. Прокуратура обвинила тюменца в подключении газа за взятки.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#ДПС#Уголовная ответственность#Взятка#Госавтоинспекция#Мигрант
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