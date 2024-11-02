На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?

Posted 2 ноября, 10:49
Published 2 ноября, 10:49
Modified 2 ноября, 10:51
Updated 2 ноября, 10:51
Из-за непогоды четыре наряда ДПС несут службу в Тобольском и Уватском районах на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Наблюдаются плохие погодные условия. В Тюменской области идет мокрый снег, мокрая проезжая часть, сильный ветер.
Тюменских водителей попросили сбавить скорость на дорогах, а также выбирать безопасную дистанцию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени появятся два бесплатных пляжа. Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта.