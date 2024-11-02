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Posted 2 ноября, 10:49

Published 2 ноября, 10:49

Modified 2 ноября, 10:51

Updated 2 ноября, 10:51

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?

2 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Появилась информация о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.

Из-за непогоды четыре наряда ДПС несут службу в Тобольском и Уватском районах на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наблюдаются плохие погодные условия. В Тюменской области идет мокрый снег, мокрая проезжая часть, сильный ветер.

Тюменских водителей попросили сбавить скорость на дорогах, а также выбирать безопасную дистанцию.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени появятся два бесплатных пляжа. Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта.

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