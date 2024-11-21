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Posted 21 ноября, 07:03

Published 21 ноября, 07:03

Modified 21 ноября, 07:05

Updated 21 ноября, 07:05

Суд наказал коммунальщиков за сломанное тюменкой плечо

Суд наказал коммунальщиков за сломанное тюменкой плечо

21 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жительница Тюмени поскользнулась на покрытом льдом тротуаре и отсудила у дорожников 300 тыс рублей в качестве моральной компенсации.

Инцидент произошел 12 апреля 2024 года на пересечении улиц Котовского и Одесской, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В результате падения на наледи женщина сломала плечо, и ей потребовалась медицинская помощь.

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» компенсацию в размере 300 тыс рублей в пользу пострадавшей.

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Власти Тюмени приняли решение не использовать галит (соль) в борьбе с гололедом. Вместо этого пешеходные дорожки будут посыпать гранитной крошкой.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Суд#Гололед#Коммунальщики#Моральная компенсация#Дорожники
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