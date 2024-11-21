Суд наказал коммунальщиков за сломанное тюменкой плечо

Posted 21 ноября, 07:03
Published 21 ноября, 07:03
Modified 21 ноября, 07:05
Updated 21 ноября, 07:05
Инцидент произошел 12 апреля 2024 года на пересечении улиц Котовского и Одесской, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В результате падения на наледи женщина сломала плечо, и ей потребовалась медицинская помощь.
Ленинский районный суд Тюмени взыскал с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» компенсацию в размере 300 тыс рублей в пользу пострадавшей.
Власти Тюмени приняли решение не использовать галит (соль) в борьбе с гололедом. Вместо этого пешеходные дорожки будут посыпать гранитной крошкой.