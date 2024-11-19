Отец участника СВО из Тобольска лишился выплат за гибель сына. Почему так произошло?

Posted 19 ноября, 04:54
Published 19 ноября, 04:54
Modified 19 ноября, 11:37
Updated 19 ноября, 11:37
С иском в суд обратилась мать погибшего. Она сообщила, что когда ребенку исполнилось 2 года, его биологический отец ушел из семьи. Дальнейшей жизнью сына он не интересовался, в воспитании не помогал и алименты не выплачивал. После гибели сына на территории СВО отец связался с матерью и выразил желание получить выплаты, полагающиеся в таких случаях членам семьи.
В результате разбирательств Тобольский суд признал, что отец военнослужащего не достоин пособий, и отказал в их получении, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Недавно мы писали, что родственники погибшего в зоне СВО жителя Тюменской области также не смогли поделить между собой выплаты и обратились в суд. Конфликт произошел между бабушкой и дедушкой военнослужащего и его женой и детьми.