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Posted 19 ноября, 04:54

Published 19 ноября, 04:54

Modified 19 ноября, 11:37

Updated 19 ноября, 11:37

Отец участника СВО из Тобольска лишился выплат за гибель сына

Отец участника СВО из Тобольска лишился выплат за гибель сына. Почему так произошло?

19 ноября 2024, 04:54
Фото: 1MI.

Отец участника СВО из Тобольска лишился выплат за гибель сына

Сюжет
Суд
Отец погибшего в зоне СВО военнослужащего хотел получить полагающиеся членам семьи выплаты. Однако суд Тобольска учел тот факт, что отец вспомнил о сыне только после его гибели и никак не участвовал в воспитании, и лишил его всех пособий.

С иском в суд обратилась мать погибшего. Она сообщила, что когда ребенку исполнилось 2 года, его биологический отец ушел из семьи. Дальнейшей жизнью сына он не интересовался, в воспитании не помогал и алименты не выплачивал. После гибели сына на территории СВО отец связался с матерью и выразил желание получить выплаты, полагающиеся в таких случаях членам семьи.

В результате разбирательств Тобольский суд признал, что отец военнослужащего не достоин пособий, и отказал в их получении, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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Недавно мы писали, что родственники погибшего в зоне СВО жителя Тюменской области также не смогли поделить между собой выплаты и обратились в суд. Конфликт произошел между бабушкой и дедушкой военнослужащего и его женой и детьми.

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