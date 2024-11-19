Отец участника СВО из Тобольска лишился выплат за гибель сына. Почему так произошло?

С иском в суд обратилась мать погибшего. Она сообщила, что когда ребенку исполнилось 2 года, его биологический отец ушел из семьи. Дальнейшей жизнью сына он не интересовался, в воспитании не помогал и алименты не выплачивал. После гибели сына на территории СВО отец связался с матерью и выразил желание получить выплаты, полагающиеся в таких случаях членам семьи.