Кто любил больше: родные погибшего на СВО тюменца рассорились из-за выплат

Posted 8 ноября, 08:37
Published 8 ноября, 08:37
Modified 8 ноября, 08:39
Updated 8 ноября, 08:39
Бабушка и дедушка полностью занимались воспитанием внука с самого детства и помогали ему после окончания школы. Позже молодой человек женился и стал папой двоих маленьких детей.
«В октябре 2022 года их внук был мобилизован для участия в СВО, а в апреле 2024 года он героически погиб при выполнении боевых заданий на территории ЛНР, ДНР и Украины», — заявили в telegram-канале пресс-службы.
Пожилые родственники погибшего считают, что имеют право на часть выплат для семьи участника СВО. Однако жена героя полагает, что деньги положены только ей и детям. В результате между родными возник конфликт, дошедший до суда.
Вагайский районный суд удовлетворил иск в пользу бабушки и дедушки. Истцы предоставили доказательства того, что действительно заменили внуку родителей.