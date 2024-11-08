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Posted 8 ноября, 08:37

Published 8 ноября, 08:37

Modified 8 ноября, 08:39

Updated 8 ноября, 08:39

Родные погибшего на СВО тюменца рассорились из-за выплат

Кто любил больше: родные погибшего на СВО тюменца рассорились из-за выплат

8 ноября 2024, 08:37
Фото: 1MI.

Родные погибшего на СВО тюменца рассорились из-за выплат

Сюжет
Суд
Бабушка и дедушка погибшего на СВО жителя Тюменской области судятся с его супругой из-за денег, выплачиваемых государством. Об этом стало известно из сообщения тюменской пресс-службы судебной системы.

Бабушка и дедушка полностью занимались воспитанием внука с самого детства и помогали ему после окончания школы. Позже молодой человек женился и стал папой двоих маленьких детей.

«В октябре 2022 года их внук был мобилизован для участия в СВО, а в апреле 2024 года он героически погиб при выполнении боевых заданий на территории ЛНР, ДНР и Украины», — заявили в telegram-канале пресс-службы.

Пожилые родственники погибшего считают, что имеют право на часть выплат для семьи участника СВО. Однако жена героя полагает, что деньги положены только ей и детям. В результате между родными возник конфликт, дошедший до суда.

Вагайский районный суд удовлетворил иск в пользу бабушки и дедушки. Истцы предоставили доказательства того, что действительно заменили внуку родителей.

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В Тюменской области недавно открыли памятник участникам СВО. Он представляет собой статую бойца.

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