Пьяный тюменец избил женщину поленом в ответ на упрек

Инцидент произошел 2 января 2024 года. В суде мужчина пояснил, что ударил женщину по спине поленом и по лицу кулаком в воспитательных целях. Подсудимый добавил, что разозлился из-за высказанных упреков в его сторону по поводу выпивки.