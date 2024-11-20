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Posted 20 ноября, 05:46

Published 20 ноября, 05:46

Modified 20 ноября, 05:48

Updated 20 ноября, 05:48

Пьяный тюменец избил женщину поленом в ответ на упрек

Пьяный тюменец избил женщину поленом в ответ на упрек

20 ноября 2024, 05:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Тюменской области избил женщину березовым поленом после того, как она упрекнула его в употреблении алкоголя, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Инцидент произошел 2 января 2024 года. В суде мужчина пояснил, что ударил женщину по спине поленом и по лицу кулаком в воспитательных целях. Подсудимый добавил, что разозлился из-за высказанных упреков в его сторону по поводу выпивки.

Установлено при этом, что тюменец уже имеет судимость за применение насилия. Абатский районный суд назначил подсудимому 6 месяцев исправительных работ и 5% от зарплаты в доход государства.

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В тюменских школах растет число вспышек насилия. Дети мигрантов нередко дерутся со своими одноклассниками. Мы рассказали, почему возникают конфликты и как предотвратить физическое насилие в классах.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Суд#Насилие#Алкогольное опьянение
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