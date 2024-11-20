Пьяный тюменец избил женщину поленом в ответ на упрек

Posted 20 ноября, 05:46
Published 20 ноября, 05:46
Modified 20 ноября, 05:48
Updated 20 ноября, 05:48
Инцидент произошел 2 января 2024 года. В суде мужчина пояснил, что ударил женщину по спине поленом и по лицу кулаком в воспитательных целях. Подсудимый добавил, что разозлился из-за высказанных упреков в его сторону по поводу выпивки.
Установлено при этом, что тюменец уже имеет судимость за применение насилия. Абатский районный суд назначил подсудимому 6 месяцев исправительных работ и 5% от зарплаты в доход государства.
В тюменских школах растет число вспышек насилия. Дети мигрантов нередко дерутся со своими одноклассниками. Мы рассказали, почему возникают конфликты и как предотвратить физическое насилие в классах.