Брошены на произвол судьбы. Почему тюменцы массово бросают своих домашних животных?

Posted 19 ноября, 12:11
Published 19 ноября, 12:11
Modified 19 ноября, 12:30
Updated 19 ноября, 12:30
Как пишут жители района Старая Зарека, здесь уже началась активная застройка, местные жители все чаще бросают своих кошек и собак, при этом даже не возвращаясь за ними. Уже сейчас местные жители видят то, как по местам начавшихся строек бродят некогда одомашненные и ухоженные кошки и собаки. Ни те, ни другие при этом, не боятся людей и не проявляют агрессии, а, как правило, просто ждут на бывшем месте жительства своих хозяев.
Несчастные животные сейчас мечутся в страхе, мерзнут, голодают. Сидят на руинах домов, собачки продолжают охранять, что когда то было домом и верят, ждут, что за ними вернуться их нерадивые хозяева. Но увы, — пишет одна из жительниц района в соцсетях
Сейчас все животные срочно нуждаются как минимум в передержке, поскольку кормит их только одна местная девушка, но на всех животных у нее просто нет времени.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени зверское убийство собаки в тюменской деревне дошло до Первого канала.