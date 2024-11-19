Брошены на произвол судьбы. Почему тюменцы массово бросают своих домашних животных?

Как пишут жители района Старая Зарека, здесь уже началась активная застройка, местные жители все чаще бросают своих кошек и собак, при этом даже не возвращаясь за ними. Уже сейчас местные жители видят то, как по местам начавшихся строек бродят некогда одомашненные и ухоженные кошки и собаки. Ни те, ни другие при этом, не боятся людей и не проявляют агрессии, а, как правило, просто ждут на бывшем месте жительства своих хозяев.