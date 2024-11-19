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Posted 19 ноября, 12:11

Published 19 ноября, 12:11

Modified 19 ноября, 12:30

Updated 19 ноября, 12:30

Из-за реновации Тюменцы массово бросают своих животных

Брошены на произвол судьбы. Почему тюменцы массово бросают своих домашних животных?

19 ноября 2024, 12:11
Фото: 1MI.

Из-за реновации Тюменцы массово бросают своих животных

Из-за начавшейся в регионе массовой реновации жители Тюмени начали активно покидать свои дома. Они идут под снос и многие пытаются поскорее найти новое жилье. При этом активно забирать вещи, но не стесняясь бросать своих питомцев на произвол судьбы.

Как пишут жители района Старая Зарека, здесь уже началась активная застройка, местные жители все чаще бросают своих кошек и собак, при этом даже не возвращаясь за ними. Уже сейчас местные жители видят то, как по местам начавшихся строек бродят некогда одомашненные и ухоженные кошки и собаки. Ни те, ни другие при этом, не боятся людей и не проявляют агрессии, а, как правило, просто ждут на бывшем месте жительства своих хозяев.

Несчастные животные сейчас мечутся в страхе, мерзнут, голодают. Сидят на руинах домов, собачки продолжают охранять, что когда то было домом и верят, ждут, что за ними вернуться их нерадивые хозяева. Но увы, — пишет одна из жительниц района в соцсетях
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Сейчас все животные срочно нуждаются как минимум в передержке, поскольку кормит их только одна местная девушка, но на всех животных у нее просто нет времени.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени зверское убийство собаки в тюменской деревне дошло до Первого канала.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Животные#Новости тюмени#Домашние животные#Бездомные животные
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