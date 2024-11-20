Тюменцы рискуют остаться без такси из-за нового требования

С ноября ведется проверка наличия полисов у таксистов, сообщили в ГУС. Если его не окажется, действие разрешения на оказание услуг перевозки пассажиров будет приостановлено на 30 дней. Если же и за эти 30 дней не появится информация об оформлении полиса, то разрешение будет аннулировано.