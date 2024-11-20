Тюменцы рискуют остаться без такси из-за нового требования

Posted 20 ноября, 08:46
Published 20 ноября, 08:46
Modified 20 ноября, 14:31
Updated 20 ноября, 14:31
Таксистов Тюменской области этой осенью обязали застраховать гражданскую ответственность перевозчика (полис ОСГОП). Более 90% перевозчиков проигнорировали это требование.
С ноября ведется проверка наличия полисов у таксистов, сообщили в ГУС. Если его не окажется, действие разрешения на оказание услуг перевозки пассажиров будет приостановлено на 30 дней. Если же и за эти 30 дней не появится информация об оформлении полиса, то разрешение будет аннулировано.
Такой полис гарантирует пострадавшим в авариях пассажирам компенсацию в размере до 2 млн рублей за жизнь и здоровье и до 23 тыс рублей за имущество. Стоимость годового полиса на один автомобиль составляет от 1,3 тыс рублей до 5,4 тыс рублей.
Ранее мы сообщили подробности о новом полисе ОСГОП. Цена на него зависит от индивидуальных рисков перевозчика.