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Posted 20 ноября, 08:46

Published 20 ноября, 08:46

Modified 20 ноября, 14:31

Updated 20 ноября, 14:31

Тюменские таксисты проигнорировали требование о новой страховке

Тюменцы рискуют остаться без такси из-за нового требования

20 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI.

Тюменские таксисты проигнорировали требование о новой страховке

Только 1 из 10 перевозчиков вовремя оформил новый вид страховки, который с 1 сентября 2024 года стал обязательным для всех таксистов Тюменской области, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления строительства (ГУС) в беседе с «РБК Тюмень». Сделать это нужно было до 1 ноября.

Таксистов Тюменской области этой осенью обязали застраховать гражданскую ответственность перевозчика (полис ОСГОП). Более 90% перевозчиков проигнорировали это требование.

С ноября ведется проверка наличия полисов у таксистов, сообщили в ГУС. Если его не окажется, действие разрешения на оказание услуг перевозки пассажиров будет приостановлено на 30 дней. Если же и за эти 30 дней не появится информация об оформлении полиса, то разрешение будет аннулировано.

Такой полис гарантирует пострадавшим в авариях пассажирам компенсацию в размере до 2 млн рублей за жизнь и здоровье и до 23 тыс рублей за имущество. Стоимость годового полиса на один автомобиль составляет от 1,3 тыс рублей до 5,4 тыс рублей.

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Ранее мы сообщили подробности о новом полисе ОСГОП. Цена на него зависит от индивидуальных рисков перевозчика.

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#Татьяна Курганова#Транспорт#Такси#Главное управление строительства#Страхование
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