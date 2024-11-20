В Тюмени в рамках КРТ расселят сотню домов

По информации издания «ФедералПресс» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области, в областной столице в рамках комплексного развития территорий расселят сотню домов. В этих домах проживают примерно 2 тысячи человек (40,8 тысяч квадратных метров жилищного фонда).