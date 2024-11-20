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Posted 20 ноября, 11:42

Published 20 ноября, 11:42

Modified 20 ноября, 11:45

Updated 20 ноября, 11:45

В Тюмени в рамках КРТ расселят сотню домов

В Тюмени в рамках КРТ расселят сотню домов

20 ноября 2024, 11:42
Фото: 1MI.
Сотню домов расселят тюменские власти по договорам комплексного развития территорий.

По информации издания «ФедералПресс» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области, в областной столице в рамках комплексного развития территорий расселят сотню домов. В этих домах проживают примерно 2 тысячи человек (40,8 тысяч квадратных метров жилищного фонда).

В настоящее время реализуется 17 договоров о КРТ жилой застройки, заключенных с 2021 по прошлый годы. Уже расселено 58 домов, 1490 человек (29,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья).

В Тюменской области хотят расселить 87,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья в ближайшие годы (которое признали ветхим в 2017–2022 годах).

Стало известно, какие гаражи в Тюмени снесут для проведения КРТ
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Ранее сегодня стало известно, что участок под КРТ в Тюмени выкупила московская компания. За землю площадью более 5 гектаров в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская предложили более 10,9 миллиона рублей.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Аварийные дома#Строительство дома#КРТ
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