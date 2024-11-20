В Тюмени в рамках КРТ расселят сотню домов

Posted 20 ноября, 11:42
Published 20 ноября, 11:42
Modified 20 ноября, 11:45
Updated 20 ноября, 11:45
По информации издания «ФедералПресс» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области, в областной столице в рамках комплексного развития территорий расселят сотню домов. В этих домах проживают примерно 2 тысячи человек (40,8 тысяч квадратных метров жилищного фонда).
В настоящее время реализуется 17 договоров о КРТ жилой застройки, заключенных с 2021 по прошлый годы. Уже расселено 58 домов, 1490 человек (29,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья).
В Тюменской области хотят расселить 87,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья в ближайшие годы (которое признали ветхим в 2017–2022 годах).
Ранее сегодня стало известно, что участок под КРТ в Тюмени выкупила московская компания. За землю площадью более 5 гектаров в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская предложили более 10,9 миллиона рублей.