Этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюмени в Хакасию — почему?

Posted 20 ноября, 11:04
Published 20 ноября, 11:04
Modified 20 ноября, 11:06
Updated 20 ноября, 11:06
По информации пресс-службы Федерации лыжных гонок России, второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюмени в Хакасию. Решение было принято из-за оттепели, наблюдающейся в областной столице.
Второй этап пройдет с 1 по 3 декабря.
— В связи с неблагоприятной погодой в Тюмени, второй этап Кубка России переносится из «Жемчужины Сибири» в поселок Вершина Теи Республики Хакасии, — говорится в размещенном сообщении.
В ближайшее время будут опубликованы откорректированная программа соревнований и даты проведения.