nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 11:04

Published 20 ноября, 11:04

Modified 20 ноября, 11:06

Updated 20 ноября, 11:06

Этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюмени в Хакасию — почему?

Этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюмени в Хакасию — почему?

20 ноября 2024, 11:04
Фото: 1MI.
Как стало известно, второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесен из Тюмени в Вершину Теи в Хакасии. Причина — неподходящие погодные условия.

По информации пресс-службы Федерации лыжных гонок России, второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюмени в Хакасию. Решение было принято из-за оттепели, наблюдающейся в областной столице.

Второй этап пройдет с 1 по 3 декабря.

— В связи с неблагоприятной погодой в Тюмени, второй этап Кубка России переносится из «Жемчужины Сибири» в поселок Вершина Теи Республики Хакасии, — говорится в размещенном сообщении.

В ближайшее время будут опубликованы откорректированная программа соревнований и даты проведения.

Осенью тюменцы чаще стали заниматься плаванием и танцами
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что новую ледовую арену построят в Тюмени.

Читайте также:
В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбыТюменцы все чаще болеют ОРВИ, а незаконных мигрантов задерживают в ночных клубах«Был добрым, отзывчивым человеком». 43-летний тоболяк погиб в зоне СВО
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика