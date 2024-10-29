Осенью тюменцы чаще стали заниматься плаванием и танцами

Осенью 2024 года популярность спортивных секций среди тюменцев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 7 процентов. Так, за год спрос на тренеров по бадминтону вырос в 2 раза, на занятия по плаванию — в 4,5 раза, по большому теннису — на 67%, а на уроки по хоккею — в 3 раза.