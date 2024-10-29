Осенью тюменцы чаще стали заниматься плаванием и танцами

Posted 29 октября, 11:04
Published 29 октября, 11:04
Modified 29 октября, 11:06
Updated 29 октября, 11:06
Осенью 2024 года популярность спортивных секций среди тюменцев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 7 процентов. Так, за год спрос на тренеров по бадминтону вырос в 2 раза, на занятия по плаванию — в 4,5 раза, по большому теннису — на 67%, а на уроки по хоккею — в 3 раза.
Осенью многие жители Тюменской области отдают предпочтение танцам. Спрос на занятия различными видами танцев вырос за год на треть. Причем танцуют не только дети и подростки, но и взрослые.
Тюменцы интересуются единоборствами. Рост спроса составил 40 процентов. Единоборства развивают уверенность в себе и психологическую устойчивость, отмечают аналитики, проводившие исследование.
Также тюменцы занимаются большим теннисом и плаванием. Так, за год спрос на тренеров по плаванию вырос в 4,5 раза. Интересно, что некоторые горожане хотят научиться хорошо плавать с нуля.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.