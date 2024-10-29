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Posted 29 октября, 11:04

Published 29 октября, 11:04

Modified 29 октября, 11:06

Updated 29 октября, 11:06

Осенью тюменцы чаще стали заниматься плаванием и танцами

Осенью тюменцы чаще стали заниматься плаванием и танцами

29 октября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», осенью 2024 года тюменцы стали больше заниматься спортом.

Осенью 2024 года популярность спортивных секций среди тюменцев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 7 процентов. Так, за год спрос на тренеров по бадминтону вырос в 2 раза, на занятия по плаванию — в 4,5 раза, по большому теннису — на 67%, а на уроки по хоккею — в 3 раза.

Осенью многие жители Тюменской области отдают предпочтение танцам. Спрос на занятия различными видами танцев вырос за год на треть. Причем танцуют не только дети и подростки, но и взрослые.

Тюменцы интересуются единоборствами. Рост спроса составил 40 процентов. Единоборства развивают уверенность в себе и психологическую устойчивость, отмечают аналитики, проводившие исследование.

Также тюменцы занимаются большим теннисом и плаванием. Так, за год спрос на тренеров по плаванию вырос в 4,5 раза. Интересно, что некоторые горожане хотят научиться хорошо плавать с нуля.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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