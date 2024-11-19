nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 16:26

Published 19 ноября, 16:26

Modified 19 ноября, 16:29

Updated 19 ноября, 16:29

Стало известно, какие гаражи в Тюмени снесут для проведения КРТ

Стало известно, какие гаражи в Тюмени снесут для проведения КРТ

19 ноября 2024, 16:26
Фото: 1MI.
В Тюмени на улице Ветеранов Труда запланировано комплексное развитие территории (КРТ), которое продлится десять лет.

Согласно решению регионального департамента имущественных отношений, в рамках этого проекта будут снесены гаражи и автозаправочные станции.

«Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улицы Ветеранов Труда города Тюмени площадью 6,7 гектаров. Предельный срок реализации настоящего решения — десять лет. Перечень объектов, подлежащих сносу или реконструкции — АЗС, склад ГМС, семь нежилых строений», — указано в документе.

В соответствии с принятым решением, на данной территории разрешено возведение жилых зданий высотой до 25 этажей, а также строительство паркинга, школы и спортивных сооружений. Однако сроки начала реализации проекта пока остаются неизвестными.

В Тобольске силовики задержали таксиста, угрожавшего убийством бойцу СВО
Узнать подробнее

Ранее сегодня стало известно, что участок под КРТ в Тюмени выкупила московская компания. За землю площадью более 5 гектаров в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская предложили более 10,9 миллиона рублей.

Читайте также:
Участок под КРТ в Тюмени выкупили москвичиКриминальный тюменский авторитет Ганс судится из-за КРТ. Его особняк хотят снестиТюменские власти изменили проект КРТ в Плеханово
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Гаражи#Гараж#КРТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика