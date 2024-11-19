Стало известно, какие гаражи в Тюмени снесут для проведения КРТ

Posted 19 ноября, 16:26
Published 19 ноября, 16:26
Modified 19 ноября, 16:29
Updated 19 ноября, 16:29
Согласно решению регионального департамента имущественных отношений, в рамках этого проекта будут снесены гаражи и автозаправочные станции.
«Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улицы Ветеранов Труда города Тюмени площадью 6,7 гектаров. Предельный срок реализации настоящего решения — десять лет. Перечень объектов, подлежащих сносу или реконструкции — АЗС, склад ГМС, семь нежилых строений», — указано в документе.
В соответствии с принятым решением, на данной территории разрешено возведение жилых зданий высотой до 25 этажей, а также строительство паркинга, школы и спортивных сооружений. Однако сроки начала реализации проекта пока остаются неизвестными.
Ранее сегодня стало известно, что участок под КРТ в Тюмени выкупила московская компания. За землю площадью более 5 гектаров в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская предложили более 10,9 миллиона рублей.