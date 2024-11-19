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Posted 19 ноября, 14:28

Published 19 ноября, 14:28

Modified 19 ноября, 14:35

Updated 19 ноября, 14:35

В Тобольске силовики задержали таксиста, угрожавшего убийством бойцу СВО

В Тобольске силовики задержали таксиста, угрожавшего убийством бойцу СВО

19 ноября 2024, 14:28
Фото: 1MI.
Таксист-радикал, который приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал пристрелить, был пойман правоохранителями.

Следственный отдел по городу Тобольску возбудил уголовное дело против 46-летнего жителя Самарской области. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в ночь на 14 ноября 2024 года подозреваемый, находясь возле одного из заведений Тобольска, предложил подвезти на автомобиле потерпевшего и его сестру. Во время поездки он начал негативно высказываться в адрес пассажира, а затем, достав травматический пистолет, приставил его к голове потерпевшего, угрожая убийством. Однако, по независящим от него причинам, не смог довести свой замысел до конца.

Благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД России по Тюменской области, личность и местонахождение подозреваемого были установлены, и он был задержан.

Следствие проводит необходимые действия для сбора и закрепления доказательств. В ближайшее время планируется предъявить обвинение задержанному и ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его и еще одного сотрудника отделения подозревают в превышении должностных полномочий.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#СВО
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