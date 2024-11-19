В Тобольске силовики задержали таксиста, угрожавшего убийством бойцу СВО

По данным следствия, в ночь на 14 ноября 2024 года подозреваемый, находясь возле одного из заведений Тобольска, предложил подвезти на автомобиле потерпевшего и его сестру. Во время поездки он начал негативно высказываться в адрес пассажира, а затем, достав травматический пистолет, приставил его к голове потерпевшего, угрожая убийством. Однако, по независящим от него причинам, не смог довести свой замысел до конца.