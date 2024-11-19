Участок под КРТ в Тюмени выкупили москвичи

Контракт на проведение реновации заключен на 10 лет. В течение этого времени застройщик должен будет снесли более 200 гаражей и возвести на их месте многоэтажные и среднеэтажные дома, паркинги, детсады и школы, площадки для занятия спортом и прочую инфраструктуру. Все работы будут проведены в два этапа.