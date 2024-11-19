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Posted 19 ноября, 06:36

Published 19 ноября, 06:36

Modified 19 ноября, 06:39

Updated 19 ноября, 06:39

Участок под КРТ в Тюмени выкупила московская компания

Участок под КРТ в Тюмени выкупили москвичи

19 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI.

Участок под КРТ в Тюмени выкупила московская компания

Специализированный застройщик «Страна М 8» предложил за землю площадью более 5 гектаров в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская почти более 10,9 миллиона рублей.

Начальная цена лота составляла 2 тысячи 160 рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС «Торги».

В размещенных документах указано, что «Страна М 8» стала единственным допущенным участников аукциона.

Контракт на проведение реновации заключен на 10 лет. В течение этого времени застройщик должен будет снесли более 200 гаражей и возвести на их месте многоэтажные и среднеэтажные дома, паркинги, детсады и школы, площадки для занятия спортом и прочую инфраструктуру. Все работы будут проведены в два этапа.

Согласно открытым данным, ООО СЗ «Страна М 8» зарегистрировано в Москве. Компания является убыточной — по итогам 2023 года фирма понесла убытки в размере 344 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что бывший тюменский криминальный авторитет Ганс судится с застройщиком из-за КРТ. Его дом, расположенный на улице Ижевской, хотят снести. предложенная застройщиком компенсация в размере 100 миллионов рублей Ганса не устраивает.

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