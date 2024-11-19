Ради расширения Ирбитского тракта у тюменцев заберут земли

Posted 19 ноября, 05:19
Published 19 ноября, 05:19
Modified 19 ноября, 05:21
Updated 19 ноября, 05:21
«Необходимо согласование с федеральным центром. Поэтому данная процедура займет продолжительное время», — сообщили в ГУС.
И добавили, что до начала процедуры по изъятию земельных участков будут проведены ремонтные работы дорожного полотна. В 2025 году в порядок приведут участок протяженностью 4 километра — от села Кулаково до СНТ «Подушкино», пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году планируют построить новые дороги на улице Ромашковой в микрорайоне Казарово и на улице Пуровской в «Березняковском. Также будет выполнен ремонт дорожного полотна на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.