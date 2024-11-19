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Posted 19 ноября, 05:19

Published 19 ноября, 05:19

Modified 19 ноября, 05:21

Updated 19 ноября, 05:21

Расширение Ирбитского тракта в Тюмени начнут после изъятия земель

Ради расширения Ирбитского тракта у тюменцев заберут земли

19 ноября 2024, 05:19
Фото: 1MI.

Расширение Ирбитского тракта в Тюмени начнут после изъятия земель

Проектная документация реконструкции Ирбитского тракта подготовлена и прошла госэкспертизу. Как пояснили в Главном управлении строительства, работы по расширению дороги до четырех полос начнут после завершения процедуры изъятия земель лесного фонда.
«Необходимо согласование с федеральным центром. Поэтому данная процедура займет продолжительное время», — сообщили в ГУС.

И добавили, что до начала процедуры по изъятию земельных участков будут проведены ремонтные работы дорожного полотна. В 2025 году в порядок приведут участок протяженностью 4 километра — от села Кулаково до СНТ «Подушкино», пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году планируют построить новые дороги на улице Ромашковой в микрорайоне Казарово и на улице Пуровской в «Березняковском. Также будет выполнен ремонт дорожного полотна на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Дороги#Ирбитский тракт
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